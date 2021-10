Πολιτική

Ηλιόπουλος: Η Συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας χρειάζεται αλλαγές

«Δε νομίζω ότι καμία ελληνική οικογένεια θα είναι χαρούμενη με το ενδεχόμενο το παιδί της να βρεθεί σε γαλλικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Αφρική», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δε νομίζω ότι καμία ελληνική οικογένεια θα είναι χαρούμενη με το ενδεχόμενο το παιδί της να βρεθεί σε γαλλικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Αφρική και μάλιστα σε επιχειρήσεις εναντίον τζιχαντιστών, κάτι που ανατρέπει πλήρως το μέχρι τώρα αμυντικό δόγμα της χώρας», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «RealFM 97.8».

Εξήγησε ότι «στο πλαίσιο αυτού του αμυντικού δόγματος, για παράδειγμα, η Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια έμενε έξω από αντιπαραθέσεις με τον αραβικό κόσμο και αυτό αποτελούσε παράγοντα ασφάλειας για την περιοχή μας» και πρόσθεσε, «Η σημερινή συμφωνία, με το άρθρο 18ι, έρχεται αυτό να το αλλάξει εντελώς και να το στρέψει στην αντίθετη κατεύθυνση. Για αυτό το λόγο, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να διορθωθεί».

Υποστήριξε ακόμα την ανάγκη να αλλάξει το άρθρο 2 της συμφωνίας, το οποίο «δεν εξασφαλίζει ότι θα υπάρξει γαλλική συνδρομή σε περίπτωση που εκδηλωθεί θερμό επεισόδιο ή οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση σε χώρο ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας» και διευκρίνισε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, «Εάν αυτά τα σημεία της συμφωνίας παραμείνουν ως έχουν, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε».

Ακόμα, υπογράμμισε ότι «τα μπρος-πίσω της κυβέρνησης στο πεδίο των στρατιωτικών εξοπλισμών και ο λανθασμένος σχεδιασμός, οδηγούν αυτή τη στιγμή τη χώρα σε υπέρογκες δαπάνες που προσεγγίζουν τα 10 δις ευρώ».

Γενικεύοντας την κριτική του ο κ. Ηλιόπουλος υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση, με μια σειρά από συνολικότερες επιλογές της, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ελληνικής κοινωνίας» και εξήγησε, «Εν μέσω μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, "φροντίζει" να μην ελέγχουμε πια τον κεντρικό ενεργειακό πυλώνα της χώρας. Εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης γεωπολιτικών ανταγωνισμών, η κυβέρνηση "φροντίζει" να χάσουμε τον έλεγχο στο πιο σημαντικό λιμάνι της χώρας».

Αναφέρθηκε στα περιστατικά φασιστικής δράσης και βίας σε σχολεία στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας, «οι φασίστες και οι νεοναζί πρέπει να λέγονται με το όνομά τους… Τα "ναι μεν αλλά" και οι ίσες αποστάσεις ήταν η λογική που έδωσε στη Χρυσή Αυγή τη δύναμη να φτάσει μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα».

Τέλος σε ό,τι αφορά το μέτωπο της πανδημίας και την παραίτηση του Παναγιώτη Αρκουμανέα από την προεδρία του ΕΟΔΥ, ο Νάσος Ηλιόπουλος επισήμανε ότι «αυτή τη στιγμή δεν έχει μείνει στη θέση του ούτε ένα στέλεχος της κυβέρνησης από αυτά που διαχειρίστηκαν την πανδημία».

