Μητσοτάκης: Ελεύθερη η διέλευση οχημάτων από την Ηρώδου Αττικού

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού, με αφορμή και τα μέτρα αντιμετώπισης της παράνομης στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας.

Την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από την Ηρώδου Αττικού, που τίθεται αύριο σε ισχύ, αλλά και τα μέτρα αντιμετώπισης της παράνομης στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας, κάνοντας λόγο για αυτονόητες, πλην όμως χρήσιμες και αναγκαίες ενέργειες, υπογραμμίζει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Facebook ότι, «Η Αθήνα υποδέχεται το φθινόπωρο με κινήσεις που διευκολύνουν τη ζωή στην πόλη. Από αύριο ενεργοποιείται νέο επιχειρησιακό σχέδιο της Τροχαίας για την παράνομη στάθμευση στο κέντρο. Με πρωτοβουλία μου, σε συνεννόηση με τον Δήμο, η οδός Ηρώδου Αττικού αποδίδεται στους Αθηναίους. Η διέλευση για τα οχήματα θα είναι πλέον ανεμπόδιστη, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια. Αυτονόητες ενέργειες. Που δεν παύουν, ωστόσο, να είναι χρήσιμες και αναγκαίες».

