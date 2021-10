Κόσμος

Μιλάνο: πτώση αεροσκάφους κοντά σε στάση του μετρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύνεκρο δυστύχημα στην Ιταλία. Ένα παιδί μεταξύ των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας.

Ιδιωτικό αεροσκάφος με οκτώ επιβαίνοντες κατέπεσε σήμερα το μεσημέρι δίπλα στη στάση του μετρό Σαν Ντονάτο, στην νοτιοανατολική περιοχή του Μιλάνου. Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia νεκροί είναι όλοι οι επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Από την συντριβή του αεροσκάφους, προκλήθηκε πυρκαγιά σε διπλανό πάρκινγκ και στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής και πρώτων βοηθειών.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Λινάτε του Μιλάνου, με προορισμό τη Σαρδηνία.

Οι κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν έναν μεγάλο θόρυβο και στη συνέχεια είδαν να υψώνονται τεράστιες φλόγες.

#BREAKING: At least six dead after small plane crashes into office building in Milano, Italy: media pic.twitter.com/XQqZSYzP4m — I.E.N. (@BreakingIEN) October 3, 2021

Το αεροσκάφος κατέπεσε πολύ κοντά σε σταθμό του μετρό, σε κτήριο στο οποίο δουλεύουν και αναπαύονται οδηγοί των μέσων μεταφοράς του Μιλάνου. Το συγκεκριμένο κτήριο, σήμερα το μεσημέρι, ήταν άδειο.

Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε στο οίκημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Μπερνάρ Ταπί

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: με απείλησαν ότι θα ρίξουν και σε μένα βιτριόλι

Συρίγος για Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Πότε αναλαμβάνει δράση (βίντεο)