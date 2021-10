Κοινωνία

Κύθηρα: Το αεροδρόμιο γιορτάζει 50 χρόνια λειτουργίας (εικόνες)

Μισός αιώνας πέρασε από την πρώτη προσγείωση στον τότε χωμάτινο διάδρομο του αεροδρομίου.

Το Αεροδρόμιο Κυθήρων “Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης” γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια λειτουργίας του. Ειδικότερα στις 20 Δεκεμβρίου 2021, συμπληρώνονται ακριβώς 50 χρόνια, από την πρώτη προσγείωση στον τότε χωμάτινο διάδρομο, του θρυλικού Skyvan της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, “Νήσος Μύκονος”, με νηολόγιο SX-BBN.

Οι εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων, με πρωτοβουλία του αερολιμενάρχη Σταύρου Παϊζάνου και με τη συνεργασία του Δήμου Κυθήρων, καθώς και με χορηγίες των τοπικών φορέων και ξενοδόχων του νησιού, πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων όπως: δωρεάν πτήσεις για κατοίκους του νησιού με αεροπλάνα της Γενικής Αεροπορίας (παράλληλα με επετειακό Fly In της AOPA Hellas 28/08 έως 2/09), πτήσεις με αερόστατο, πτήσεις με αλεξίπτωτο ελεύθερης πτώσης (skydiving), με αλεξίπτωτο πλαγιάς (parapente), με αετό βουνού, (όλα με συμμετοχή κοινού) καθώς και η συναυλία του Χρήστου Θηβαίου και του συγκροτήματος του στον Αβλέμωνα Κυθήρων.

Παράλληλα με το “ALEXANDER ONASSIS AIR SHOW 2021” και στα πλαίσια του επετειακού Fly In της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛ. Α.Ο) διεξήχθηκαν με εξαιρετική επιτυχία αντίστοιχες εκδηλώσεις, με την συμμετοχή 110 αεραθλητών της ΕΛ.Α.Ο, από 7 διαφορετικά αεραθλήματα και 32 αεροπλάνα (16 έως 19 Σεπτεμβρίου). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση δραστηριοτήτων αερομοντελισμού σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και οι πτήσεις αερομοντελισμού. Το κοινό προσήλθε στον αερολιμένα, τηρώντας αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για την πανδημία, απόλαυσε το “Air Show” και τους αγώνες αερομοντελισμού και αεροπλάνων, υπερελαφρών, ελαφρών και της Γενικής Αεροπορίας.

Το κλείσιμο των εορταστικών εκδηλώσεων θα γίνει τον ερχόμενο Δεκέμβριο και συγκεκριμένα ανήμερα των γενεθλίων του αερολιμένα την 20η Δεκεμβρίου 2021. Στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων κατά την διάρκεια όλης της χρονιάς έχουν τοποθετηθεί αναρτήσεις με παραστάσεις και με θεματολογία τα “50 χρόνια – Χρυσό Ιωβηλαίο” του αεροδρομίου.

Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γεώργιος Ι. Δριτσάκος, παρέστη και τίμησε με την παρουσία του την τελετή λήξης του “ALEXANDER ONASSIS AIR SHOW 2021” που πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου στον χώρο του αεροδρομίου.

Τα έργα αναβάθμισης του αερολιμένα

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις 50 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας του αεροδρομίου Κυθήρων, συνέπεσαν με την ολοκλήρωση καίριων έργων υποδομής από την Διοίκηση της ΥΠΑ όπως: η αντικατάσταση της κεντρικής μονάδας κλιματισμού, οι αντηλιακές μεμβράνες βιοκλιματικής αναβάθμισης του πύργου ελέγχου, το αναβαθμισμένο αμαξοστάσιο των Πυροσβεστικών Οχημάτων, το απαραίτητο έργο της συντήρησης των προσόψεων και της κεντρικής αίθουσας, καθώς και της δημιουργίας 300 επιπλέον τετραγωνικών μέτρων κλειστών χώρων, από αντίστοιχους ημιυπαίθριους και άλλες απαραίτητες εργασίες για την λειτουργικότητα του κτιρίου του αεροσταθμού, συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Μια ακόμα ξεχωριστή διάκριση για το αεροδρόμιο Κυθήρων “Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης” είναι ότι αποτελεί το φιλικότερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα και το δεύτερο φιλικότερο στην Ευρώπη για την Γενική Αεροπορία, γεγονός που έχει αναγνωριστεί από την AOPA Hellas, η οποία απένειμε και ειδική βράβευση στους υπευθύνους του αερολιμένα.

Όσον αφορά την αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Κυθήρων, φέτος έχουν διακινηθεί (αφίξεις/αναχωρήσεις) 17.058 επιβάτες το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021. Η καλύτερη χρονιά από πλευράς επιβατικής κίνησης του αερολιμένα ήταν το 2019 όπου το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου είχαν διακινηθεί 39.584 επιβάτες.

