Πέθανε ο Δημήτρης Σαμαρτζής

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο του 38χρονου τραγουδιστή.

Πέθανε, την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου. από ανακοπή καρδιάς ο τραγουδιστής Δημήτρης Σαμαρτζής.

Την τραγική είδηση γνωστοποίησε η βραβευμένη ποιήτρια και στιχουργός Μαίρη Γραμματικάκη με την οποία συνεργάστηκαν στο άλμπουμ «Σώματι και ψυχή».

«Καλό του ταξίδι στη γειτονιά των Αγγέλων. Μας αγάπησε και μας αγκάλιαζε κι αόρατος φύλακας φρουρός θα μένει σιμά μας… ΑΘΑΝΑΤΟΣ», ανάφερε σε ανάρτηση της στο facebook.

Η κηδεία του 38χρονου τραγουδιστή θα γίνει στη Λιβαδειά.

