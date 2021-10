Αθλητικά

Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα: O “Άγιαξ”… έκλεψε βαθμό στο φινάλε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Λύτρωσε” τους φιλοξενούμενους ο Μορέιρα, σκοράροντας στην εκπνοή της αναμέτρησης στο Περιστέρι.

Ισόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον ΠΑΣ Γιάννινα για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, το οποίο είχε συγκλονιστικό φινάλε, αφού οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τέρμα του Κλωναρίδη στο 6ο μόλις λεπτό της αναμέτρησης, το οποίο όμως δεν αποδείχθηκε αρκετό για να φθάσουν στην πρώτη τους νίκη στην εφετινή διοργάνωση. Και αυτό, αφού ο αήττητος φέτος ΠΑΣ κατάφερε να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας στο 88' με τέρμα του Μορέιρα κι έτσι ο προπονητής του Ατρομήτου Γιώργος Παράσχος, δεν κατάφερε να γιορτάσει με τον τρόπο που θα ήθελε τα 100 παιχνίδια του στον πάγκο ομάδων της πρώτης κατηγορίας της χώρας.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς και κατάφεραν να προηγηθούν μόλις στο 6ο λεπτό με τον Κλωναρίδη, ο οποίος πέτυχε και το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του Ατρόμητου. Οι παίκτες του Ατρομήτου πίεσαν ψηλά στη άμυνα των φιλοξενούμενων, η οποία έπεσε στο λάθος με τον Πίρσον να γυρίζει άσχημα την μπάλα, ο Κλωναρίδης “έκλεψε” και από καλή θέση νίκησε τον Λοντίγκιν.

Στο 15΄ ο Ατρόμητος έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία για να κάνει δύο τα τέρματά του όταν ο Γκαλβάο έκανε δύο φορά το σουτ, αλλά ο Λοντίγκιν τον σταμάτησε εντυπωσιακά. Στο 21΄ο ΠΑΣ δημιούργησε την πρώτη καλή φάση, όταν ο Περέα βγήκε “τετ α τετ” με τον Πίριτς, ο οποίος όμως κατάφερε και έδιωξε σε κόρνερ.

Δυνατά μπήκαν οι δύο ομάδες και στο β΄ ημίχρονο. Στο 53΄ ο Περέα έχασε την ευκαιρία να σκοράρει για τον ΠΑΣ αφού δεν μπόρεσε να πλασάρει από καλή θέση, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό απείλησε ο Ατρόμητος, όταν ο Λοντίγκιν απέκρουσε με τα πόδια γυριστό σουτ του Κλωναρίδης από πλάγια θέση. Στο 64΄ σουτ του Νάτσου μέσα από την περιοχή πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 70΄ είχαμε την εντυπωσιακή επέμβαση του Λοντίγκιν σε κεφαλιά του Κλωναρίδη.

Δύο λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του Πίριτς να κάνει μια θεαματική επέμβαση, όταν σταμάτησε σουτ του Μπρέμερ και κράτησε την εστία του ανέπαφη.

Έτσι φθάσαμε στο 88ο λεπτό, όταν ο Μίνα βρήκε τον Μορέιρα στο δεύτερο δοκάρι και, από κοντά με πλασέ, ισοφάρισε σε 1-1. Ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι υποδεικνύοντας κόρνερ, αλλά ο διαιτητής με την υπόδειξη του VAR κατακύρωσε το γκολ για την ομάδα της Ηπείρου, που την διατηρεί στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Γιώργος Παράσχος): Πίριτς, Βασιλαντωνόπουλος (90+3 Μουνίθ), Χατζηισαΐας, Παπαδόπουλος, Καστεγιάνο, Ντένιτς, Σάλομον, Γκαλβάο, Καρτάλης (61΄ Νάτσος}, Κλωναρίδης (75΄ Κωτσόπουλος), Κουλούρης (75΄ Μπεντινέλι).

ΠΑΣ Γιάννινα {Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Κάργας, Εραμούσπε (82΄ Παντελάκης), Πίρσμαν, Μορέιρα (90΄+5 Λιάσος), Καραχάλιος {82΄ Μίνα), Ντομίνγκεθ, Σνάιντερ (65΄ Μπρένερ), Τριάδης (46΄ Λώλης), Περέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Μιλάνο: πτώση αεροσκάφους κοντά σε στάση του μετρό

Νάξος: Έφυγε από τον γάμο και τον “πάτησε” αυτοκίνητο