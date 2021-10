Αθλητικά

ΑΕΚ: “Διπλό” μέσα στο Αγρίνιο

Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ με αντίπαλο τον Παναιτωλικό.

Η ΑΕΚ επικράτησε 3-1 του Παναιτωλικού στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League. Προηγήθηκε με δύο γκολ στο πρώτο μέρος! Στο δεύτερο όμως οι Αγρινιώτες αντέδρασαν, μείωσαν και διεκδίκησαν την ισοφάριση, αλλά βρήκαν μπροστά τους έναν καταπληκτικό Στάνκοβιτς.

Τo ματς:

Ο «Δικέφαλος» μπήκε αποφασιστικά στο ματς - ενδεικτικό στατιστικό τα τρία κόρνερ στο πρώτο τρίλεπτο - και κατάφερε να προηγηθεί στο 13ο λεπτό, όταν ο Μιλάν Μοχαμαντί έκανε τη σέντρα κι ο Γκαρσία πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους για το 0-1.

Το σουτ του Τσούμπερ (20’) πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ντιέγκο Ροντρίγκεζ αλλά έξι λεπτά μετά, η ΑΕΚ διπλασίασε τα τέρματά της με την κεφαλιά του Βράνιες, έπειτα από το φάουλ του Πέτρου Μάνταλου. Μετά το ημίωρο οι Αγρινιώτες ισορρόπησαν, αλλά ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς αντέδρασε θετικά στο σουτ του Βέργου, στο φάουλ του Χαβιέ Μεντόσα και στην κεφαλιά του Μπράνκο Βργκοτς ενώ η προσπάθεια του Ντέρεκ Κορνέλιους έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Αυστριακού τερματοφύλακα.

Ανάλογο σκηνικό και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Ιβάν Βαρόνε να διώχνει πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Βράνιες. Ωστόσο, ο Παναιτωλικός ανέλαβε και πάλι τα ηνία και μείωσε στο 58’ με τον Βέργο, ο οποίος πήρε την ασίστ του Έλντερ Μπαρμπόσα και νίκησε τον Στάνκοβιτς για το 1-2.

Η ΑΕΚ ισορρόπησε, με τον Σέρχιο Αραούχο να πλασάρει άσχημα στο 70’, μετά την προσπάθεια του Τσούμπερ ενώ στην αντίπαλη εστία, Νταμιέν Λε Ταλέκ και Στάνκοβιτς κράτησαν εκτός εστίας την κεφαλιά του Κορνέλιους στο 78’. Πέντε λεπτά μετά, τα πάντα τελείωσαν. Ο Τσούμπερ βρήκε τον Καρίμ Ανσαριφάρντ, ο Νίκος Μελίσσας σταμάτησε το σουτ του Ιρανού αλλά ο Ελβετός πήρε το «ριμπάουντ» για το 1-3. Σκορ που δεν άλλαξε καθώς στις καθυστερήσεις η κεφαλιά του Βέργου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Στάνκοβιτς.

Οι συνθέσεις:

Παναιτωλικός (Γ. Αναστασίου): Ροντρίγκες, Λούι, Βργκοτς, Κορνέλιους, Αντούνες (74' Αποστολάκης), Βαρόνε, Ντίας, Φλόρες, Μεντόσα (41' Μπαρμπόσα), Βέργος, Ντουάρτε (74' Ζεστέντ)

ΑΕΚ (Βλ. Μιλόγεβιτς): Στάνκοβιτς, Μισελέν, Βράνιες, Τζαβέλλας, Μοχαμάντι, Σιμόες (67' Σιμάνσκι), Λε Ταλέκ, Μάνταλος (75' Χατζισαφί), Γκαρσία, Αραούχο (75' Ανσαριφάρντ), Τσούμπερ.

