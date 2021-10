Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Ερυθρόλευκος “μονόλογος” στο ΣΕΦ

Εμφατική επικράτηση του Ολυμπιακού, που “πάτησε γκάζι” στο τελευταίο 10λεπτο.

Ένα ντέρμπι επί τρία δεκάλεπτα... εξελίχτηκε σε “μονόλογο” του Ολυμπιακού στην 4η περίοδο, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί με 103-78 της ΑΕΚ, στο ΣΕΦ, στην πρεμιέρα της Basket League.

H άμυνα του Ολυμπιακού στο τελευταίο δεκάλεπτο “κλείδωσε” τους παίκτες του Δέδα, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των “ερυθρόλευκων”, όπως και κόντρα στην Μπασκόνια, σημειώνοντας “double double” με 27 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Οι Πειραιώτες “βομβάρδισαν” το καλάθι της “Ένωσης” με τρίποντα και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τους Παπανικολάου (14 π.), Λαρεντζάκη (13 π.), Σλούκα (12 π.) και Μάρτιν (10 π.) να ολοκληρώνουν επίσης τον αγώνα με διψήφιο νούμερο πόντων. Άξια αναφοράς είναι και η επίδοση του Γουόκαπ σε ασίστ, αφού μοίρασε 8 δεύτερες πάσες.

Από πλευράς ΑΕΚ, ο Στέφαν Γέλοβατς πέτυχε 21 πόντους, 15 πόντους πρόσθεσε ο Γκρίφιν, 11 είχε ο Βάουλετ και 10 ο Κολόμ.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 44-43, 72-64, 103-78

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Ντόρσεϊ 5, Βεζένκοφ 27, Παπανικολάου 14, Ζαν-Σαρλ 6, Λούντζης, Σλούκας 12, Μάρτιν 10, Πρίντεζης 2, ΜακΚίσικ 8.

ΑΕΚ (Στέφανος Δέδας): Φλιώνης 8, Ανγκόλα 7, Γέλοβατς 21, Γκρίφιν 15, Βάουλετ 11, Κολόμ 10, Μπόγρης, Πετρόπουλος 6, Φιλιππάκος.

