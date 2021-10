Πολιτική

Απειλεί η Τουρκία: Έχουν δοθεί εντολές στο ναυτικό μας για τον “Παρμενίωνα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Προβοκάτσια" χαρακτηρίζει η Άγκυρα την άσκηση "Παρμενίωνας" στη Χίο

Δεν έχει τέλος ο εκνευρισμός που προκαλεί στην Τουρκία η αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία. Αυτή τη φορά, η Άγκυρα προκαλεί και απειλεί μέσω της εκπροσώπου του υπουργείου Άμυνας. Δεν δίστασε μάλιστα να χαρακτηρίσει προβοκάτσια την άσκηση "Παρμενίωνας".

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η απόκτηση των γαλλικών φρεγατών γίνεται από την Αθήνα για να εξισορροπηθεί η κατάσταση με την Τουρκία. Η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας βλεπει «παράνομες, επιθετικές και προβοκατόρικες ενέργειες στο Αιγαίο και στη Ανατολική Μεσόγειο».

Ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα παραβιάζει συστηματικά το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών στο ανατολικό Αιγαίο. Όπως ανέφερε από τις αρχές του 2021 έχουν πραγματοποιηθεί… 1.989 παραβιάσεις με εναέρια και πλωτά μέσα.

Χαρακτηρίζει «παράνομη και προβοκατόρικη» την άσκηση "Παρμενίωνας" στη Χίο και προειδοποιεί πως «Η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα και της συμφέροντα της, και έχουν δοθεί εντολές στο ναυτικό στην αεροπορία και στο στρατό μας προς αυτή την κατεύθυνση».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σεισμός στην Κρήτη: Σε ρυθμούς Ρίχτερ το Αρκαλοχώρι

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Ερυθρόλευκος “μονόλογος” στο ΣΕΦ