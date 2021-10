Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο: Επίθεση ακροδεξιών σε αντιφασιστική συγκέντρωση (βίντεο)

Επίθεση σε εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ με αφορμή τον ένα χρόνο από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Λίγο πριν από τις έξι το απόγευμα της Κυριακής και ενώ ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση της Κίνησης ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό, περίπου δέκα άτομα με μαύρα ρούχα και κουκούλες, οι περισσότεροι, επιτέθηκαν στους παρευρισκόμενους.

Με κλωτσιές και μπουνιές χτύπησαν τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και κάποια στιγμή ακούγεται η φωνή κάποιου να λέει ΤΕΛΟΣ και τότε οι επιτιθέμενοι έσπευσαν να εξαφανιστούν.

Υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά σύμφωνα με την αστυνομία τα θύματα δεν θέλησαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

