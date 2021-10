Αθλητικά

Basket League: Φουριόζος ο Απόλλων Πατρών

Με νίκη επί του Ιωνικού συνδύασαν οι Πατρινοί την επάνοδο στην Basket League

Με νίκη, 80-72, επί του Ιωνικού Νικαίας, συνδύασε την πρεμιέρα του στην Βasket League, μετά την επάνοδό του, ο Απόλλων Πατρών.

Ο Νίκος Δίπλαρος σημείωσε double double, με 24 πόντους και 10 ασίστ για τους Αχαιούς, που μπήκαν με το δεξί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άξιοι συμπαραστάτες του Δίπλαρου, ο Ορλάντο Κόουλμαν (22 πόντοι, 6/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 9 ριμπάουντ) και ο Γιώργος Τσαλμπούρης (16π.). Από πλευράς Ιωνικού ξεχώρισε ο Γιουτζίν Τζέρμαν με 22 πόντους.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 15-6, αξιοποιώντας την αστοχία των παικτών του Ιωνικού από την περιφέρεια και δη των Τζέρμαν και Αθηναίου, Μετά το 22-13 στο τέλος της 1ης περιόδου, ο Ιωνικός πίεσε στην άμυνα και κατάφερε να διατηρηθεί σε τροχιά νίκης, έστω κι αν είχε 1/12 τρίποντα. Οι Αχαιοί πήγαν στο +7 στα αποδυτήρια για το ημίχρονο (36-29).

Στην 3η περίοδο, ο Απόλλων διατηρούσε προβάδισμα με βραχεία κεφαλή, αφού οι Πειραιώτες μείωσαν σε 52-47 με τον Γόντικα, αλλά με 2/2 βολές ο Δίπλαρος διαμόρφωσε το σκορ της 3ης περιόδου, 54-47. Ο Ιωνικός συνέχισε να κυνηγά και στο 4ο δεκάλεπτο, έφτασε μέχρι το -5, 77-72, δια χειρός Όουενς, αλλά ο MVP της αναμέτρησης, Νίκος Δίπλαρος πέτυχε τους επόμενους τρεις πόντους του Απόλλωνα, για το τελικό, 80-72.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 36-29, 54-47, 80-72

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Κόουλμαν 22 (3), Μοντγκόμερι Τζούνιορ, Τσαλμπούρης 16 (2), Δίπλαρος 24 (4), Ντέιβις 6, Μπέαρφιλντ 3 (1), Διαμαντάκος 7, Μολφέτας 2, Μπαζίνας, Κλίβελαντ

ΙΩΝΙΚΟΣ (Κούρο Σεγκούρα): Άρτις 14 (2), Τζέρμαν 22 (3), Όυενς 8, Αθηναίου 5 (1), Χουγκάζ 3, Μουσταφά 4, Κολοβέρος 4, Αρσενόπουλος, Μούρτος, Γόντικας 6, Γκιουζέλης 6 (1)

