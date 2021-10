Πετρελαιοκηλίδα στην Καλιφόρνια: Νεκρά ψάρια και πουλιά στις ακτές (βίντεο)

Κόσμος

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι Αρχές για να περιορίσουν τη ρύπανση.

Οι αμερικανικές Αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ρύπανση από πετρελαιοκηλίδα στις ακτές της Καλιφόρνιας, η οποία καλύπτει περί τα 34 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες της ρύπανσης έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές.

Η ρύπανση θα έχει «μη αναστρέψιμες συνέπειες για το περιβάλλον», δήλωσε εκπρόσωπος των τοπικών Αρχών, καθώς μεγάλος αριθμός νεκρών ψαριών και πουλιών έχει εντοπισθεί κοντά στις ακτές.

Η περιοχή που έχει περισσότερο πληγεί είναι εκείνη του Χάντινγκτον Μπιτς, νότια του Λος Άντζελες. Αν και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, εκτιμάται ότι η πετρελαιοκηλίδα προέρχεται από διαρροή σε πετρελαιαγωγό, που βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από τις ακτές.

Οι Αρχές του Χάντινγκτον Μπιτς προειδοποίησαν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τις ζώνες της ρύπανσης, να αποφύγουν τις παραλίες και να μην κολυμπούν.

Με κινητά φράγματα και συστήματα άντλησης, οι Αρχές προσπαθούν να εμποδίσουν το πετρέλαιο να φθάσει στο οικολογικό καταφύγιο της Μπόλσα Τσίκα και τους υγρότοπους του Χάντινγκτον Μπιτς.

