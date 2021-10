Τοπικά Νέα

Τρίκαλα: Νεκρός ο αγνοούμενος κυνηγός

Τα ίχνη του 59χρονου είχαν χαθεί μυστηριωδώς λίγα μέτρα από τους φίλους του…

Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον αγνοούμενο κυνηγό στα Τρίκαλα. Τα ίχνη του 59χρονου είχαν χαθεί μυστηριωδώς λίγα μέτρα από τους φίλους του…

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr o κυνηγός είχε μεταβεί με γκρουπ φίλων του για κυνήγι στην περιοχή, ωστόσο φέρεται κάποια στιγμή να αποκόπηκε για να στήσει συγκεκριμένο καρτέρι και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν.

Στην περιοχή είχε σπεύσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, εφόσον χρειαστεί. Τελικά αργά το απόγευμα ο 59χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα. Όλα δείχνουν πως ο άτυχος άντρας έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.



Πηγή: trikalavoice.gr

