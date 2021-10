Αθλητικά

Άρης - Παναθηναϊκός: Οι Θεσσαλονικείς έκαναν την έκπληξη

Οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν μία σπουδαία νίκη απέναντι στους “πράσινους”, έπειτα από μία συγκλονιστική ανατροπή.

Με... επική ανατροπή από το -19 και 35 πόντους του Ολιβιέ Χάνλαν, ο Άρης πανηγύρισε μία τεράστια νίκη, με 81-71, επί του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη, για την πρεμιέρα της Basket League.

O Καναδός γκαρντ είχε 5/6 βολές, 9/11 δίποντα και 4/8 τρίποντα, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο. Οι “πράσινοι” είχαν προηγηθεί με 24-43 στο ημίχρονο, αλλά στην 3η περίοδο δέχτηκαν επιμέρους σκορ 31-14, χωρίς να μπορούν να ανασυγκροτηθούν στο 4ο δεκάλεπτο.

Με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ ο Όμηρος Νετζήπογλου ήταν άξιος συμπαραστάτης του Χάνλαν για τους Θεσσαλονικείς, ενώ 9 πόντους, με 7 ριμπάουντ είχε συγκομιδή ο Ζίριους Ουίλιαμς.

Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός που μετά την εκτός έδρας ήττα από τη Μονακό στην πρεμιέρα της Euroleague, ηττήθηκε και στην 1η αγωνιστική της Basket League, είδε τους Κέντρικ Πέρι και Οκάρο Ουάιτ να σημειώνουν από 12 πόντους. Από 10 πρόσθεσαν οι Νέντοβιτς και Σαντ-Ροος.

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 24-43, 55-57, 81-71

Άρης (Γιάννης Καστρίτης): Κάουαν 3, Νετζήπογλου 13, Ουίλιαμς 9, Χάνλαν 35, Κώττας 7, Τζούστον 12, Φίνκε 2, Πουλιανίτης, Λόκετ.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Πρίφτης): Πέρι 12, Παπαπέτρου 8, Ουάιτ 12, Φλόιντ, Νέντοβιτς 10, Μέικον 9, Παπαγιάννης 8, Μποχωρίδης 2, Καββαδάς, Κασελάκης, Σαντ-Ροος 10.

