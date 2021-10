Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Πυροβολισμοί σε καφετέρια

Ενέδρα θανάτου με θύμα 39χρονο. Οι δράστες διέφυγαν

Πυροβολισμοί το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Λιόσιων 104, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ένας 39χρονος, αλβανικής καταγωγής, δέχθηκε τουλάχιστον 4 σφαίρες με εννιάρι πιστόλι με τη μία εξ' αυτών να βρίσκει στόχο στο κεφάλι του. Διακομίστηκε στον "Ευαγγελισμό", όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Το θύμα ήταν ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου στην περιοχή και η ενέδρα θανάτου στήθηκε έξω από την επιχείρησή του. Είχε μπει στο "μικροσκόπιο" των Αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών και εκμετάλλευσης γυναικών.

Οι δράστες, που φέρεται να επέβαιναν σε ένα λευκό αυτοκίνητο Toyota Yaris, διέφυγαν.

