Η Λαμία έκανε “σεφτέ” στις νίκες στη Νεάπολη

H ομάδα της Φθιώτιδας νίκησε τον Ιωνικό μέσα στο... σπίτι του

Με γκολ των Μανούσου (21΄- πέναλτι) και Γκόλεμιτς (55΄) η ομάδα της Φθιώτιδας νίκησε (2-1) τον Ιωνικό μέσα στο σπίτι του και πήρε το πρώτο «τρίποντο» στη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος – Με 10 παίκτες οι Νικαιώτες από το 19΄λόγω αποβολής του Ντάλσιο, πάλεψαν το ματς, αλλά τους κόστισε το αριθμητικό μειονέκτημα στο χορτάρι.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και διατηρούσαν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους.

Στο 9΄ δημιούργησαν την πρώτη τους καλή ευκαιρία, όταν μετά από σέντρα του Καμπράλ και σουτ του Άοσμαν μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε άουτ.

Οι Φθιώτες στην πρώτη τους αξιόλογη φάση κατάφεραν να «ξεκλειδώσουν» την εστία του Ιωνικού από την άσπρη βούλα του πέναλτι.

Μετά από φάουλ του Ταιρόν ο (προωθημένος) Γκόλεμιτς πήρε την πρώτη κεφαλιά με τον Ντάλσιο να διώχνει με το χέρι προ του Μανούσου πάνω στη γραμμή του τέρματος.

Σε πρώτο χρόνο ο διαιτητής Γκορτσίλας έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, ωστόσο το VAR τον έστειλε στον επανέλεγχο της φάσης, με τον Μακεδόνα ρέφερι σωστά να σφυρίζει πέναλτι και να αποβάλει με κόκκινη κάρτα τον Ντάλσιο.

Ο Μανούσος ανέλαβε την εκτέλεση, νίκησε από τα 11 μέτρα τον Χουτεσιώτη και έτσι έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (0-1) στο 21΄.

Οι Νικαιώτες αγωνιζόμενοι με παίκτη λιγότερο και βρισκόμενοι πίσω στο σκορ, γύρισαν το σύστημα αρχικά σε 4-4-1 και συν τω χρόνω σε 4-3-2 με τον Μάναλη να παίρνει την θέση του Καμπράλ μόλις στο 35΄.

Ο Ιωνικός παρά το αριθμητικό μειονέκτημα στο χορτάρι έβγαλε πάθος και ενέργεια στο παιχνίδι του και έφερε το ματς στα ίσα στο 36΄.

Ο Άοσμαν σε μια ακόμα επίδειξη υψηλής τεχνικής καράρτισης, με έξοχη ενέργεια που «άδειασε» την αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων και εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (1-1).

Με την έναρξη του β΄ημιχρόνου ο τεχνικός του Ιωνικού, Δημήτρης Σπανός, προχώρησε στη δεύτερη (αναγκαστική) αλλαγή με τον Βαφέα να παίρνει τη θέση του τραυματία Τσιγκρίνσκι.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου πήρε εκ νέου το τιμόνι του παιχνιδιού στα χέρια της στο 55΄. Μετά από κόρνερ του Ρόμανιτς ο Γκόλεμιτς νίκησε στον αέρα τον Μάναλη και με καρφωτή κεφαλιά δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Χουτεσιώτη (1-2).

Το δεύτερο γκολ έδωσε άλλον...αέρα στους φιλοξενούμενους οι οποίοι έχασαν μοναδική ευκαιρία και για τρίτο τέρμα με τον Μανούσο στο 58΄.

Ο Χουτεσιώτης εξουδετέρωσε διαγώνιο πλασέ του επιθετικού της Λαμίας και κράτησε...ζωντανό τον Ιωνικό.

Ο Ιωνικός που σταδιακά έβλεπε το ντεπόζιτο να λιγοστεύει από καύσιμα αγωνιζόμενος με 10 παίκτες, είχε ένα καλό σουτ με τον Μάναλη (60΄) που έφυγε άουτ.

Στο τελευταίο μισάωρο οι γηπεδούχοι δεν πέταξαν «λευκή πετσέτα» ωστόσο οι παίκτες της Λαμίας άντεξαν στην πίεση, κράτησαν το υπέρ τους σκορ και «κλείδωσαν» την παρθενική νίκη τους στο φετινό…μαραθώνιο του πρωταθλήματος.

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας (76΄Κωνσταντινίδης), Τσιγκρίνσκι (46΄Βαφέας), Σάντσεζ (89΄Μπουένο), Βαλεριάνος, Ρομαό, Κάνιας (76΄Μπάσα), Ντάλσιο, Άοσμαν, Καμπράλ (35΄Μάναλης), Τουράμ.

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Βύντρα, Γκόλεμιτς, Αντέτζο, Μαρτίνεζ, Μαζουλουξής, Νούνιεζ (89΄Σκόνδρας), Ρόμανιτς (88΄Αραμπούλι), Ταιρόν (69΄Μανουσάκης), Μανούσος (68΄Μπεχαράνο), Καραμάνος.

