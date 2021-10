Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ισόπαλο το ντέρμπι των “αιωνίων”

Οι “πράσινοι” έμειναν… όρθιοι στο “Γ. Καραϊσκάκης”, αποσπώντας τον βαθμό της ισοπαλίας.

Το πρώτο ντέρμπι “αιωνίων” με κόσμο από τον Ιανουάριο του 2020, δεν ανέδειξε νικητή. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έμειναν στο 0-0 στο γήπεδο “Γ. Καραϊσκάκης”, για την 5η αγωνιστική της Super League, και οι “ερυθρόλευκοι” υποχρεώθηκαν να... εγκαταλείψουν το ρετιρέ της βαθμολογίας, στο οποίο “συγκατοικούν” πλέον ΠΑΟΚ και Βόλος.

Ο Ολυμπιακός έδειξε από την αρχή μία διάθεση να πάρει τα ηνία του αγώνα, όμως το 4-4-2 που επέλεξε ο Πέδρο Μαρτίνς, με την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση των Ελ Αραμπί και Τικίνιο, δεν βοήθησε τους πρωταθλητές. Από την άλλη, οι “πράσινοι” δεν κλείστηκαν, πίεσαν ψηλά και δυσκόλεψαν αρκετά την κυκλοφορία της μπάλας από πλευράς γηπεδούχων. Ο Παλάσιος βρέθηκε για πρώτη φορά στην αρχική ενδεκάδα, παίζοντας όμως πιο κοντά στον Καρλίτος, σε ρόλο δεύτερου επιθετικού.

Η πρώτη “υποψία” φάσης ήταν μία κεφαλιά του προωθημένου Σισέ στο 15΄, μετά από φάουλ του Μπουχαλάκη, που πέρασε άουτ. Στο 24΄ η σέντρα του Λαλά βρήκε αμαρκάριστο τον Αγκιμπού Καμαρά, η κεφαλιά του οποίου όμως ήταν πολύ άστοχη, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Παναθηναϊκός άνοιξε καλά την αντεπίθεση, αλλά ο Καρλίτος καθυστέρησε και το τελικό σουτ του Βιτάλ ήταν κακό. Στο 32΄ ο Ρούμπεν Πέρεθ δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με τον Βατσλίκ να πέφτει στη γωνία του και να διώχνει σε κόρνερ, ο Τικίνιο δεν βρήκε στόχο στην κεφαλιά του στο 37΄ και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ακόμη μία προσπάθεια των «ερυθρολεύκων» εκτός εστίας, αυτή τη φορά από τον Αγκιμπού Καμαρά.

Οι γηπεδούχοι φάνηκε να μπαίνουν πιο αποφασιστικά στο β΄ μέρος, αλλά η περίπου εννιάλεπτη διακοπή του αγώνα λόγω περιορισμένης ορατότητας (εξαιτίας καπνογόνων) τους… έκοψε τη φόρα. Στο 70΄, πάντως, η σέντρα-σουτ του Λαλά αιφνιδίασε τον Μπρινιόλι, που... σώθηκε από το δοκάρι, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ιταλός τερματοφύλακας έδειξε σωστά αντανακλαστικά και έδιωξε τη μπάλα στο πολύ επικίνδυνο γύρισμα του Ρέαμπτσιουκ. Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η απόκρουση του Μπρινιόλι στο δυνατό σουτ του Αγκιμπού Καμαρά στο 77΄ και ένα λεπτό αργότερα ο Ελ Αραμπί δεν αξιοποίησε το λάθος του Σάρλια, σουτάροντας άουτ από πολύ καλή θέση.

Ο Τικίνιο στο 85΄ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο διαιτητής είχε διακόψει νωρίτερα τη φάση για φάουλ του Σισέ στον Μπρινιόλι, και ο Ολυμπιακός, παρά την πίεση που άσκησε ως το τέλος, δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της νίκης. Μετά από 14 λεπτά καθυστερήσεων (!), ο Σλάβκο Βίντσιτς έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια, με το ελληνικό clasico να μην αναδεικνύει νικητή.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Ρέαμπτσιουκ, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Λαλά, Μπουχαλάκης (90+9΄ Λόπες), Μ. Καμαρά (90΄ Κούντε), Μασούρας (82΄ Βαλμπουενά), Α. Καμαρά, Τικίνιο, Ελ Αραμπί

Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Χουάνκαρ, Σάρλια, Πούγγουρας, Σάντσες, Αλεξανδρόπουλος, Πέρεθ, Βιτάλ (90+8΄ Αϊτόρ), Χατζηγιοβάνης (79΄ Μακέντα), Παλάσιος (79΄ Λούντκβιστ), Καρλίτος (90+3΄ Μαουρίσιο).

Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, βράβευσε τον Βασίλη Σπανούλη, παραδίδοντάς του και μία φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας με τις υπογραφές όλων των παικτών. Ο πρώην αρχηγός της ομάδας μπάσκετ των Πειραιωτών γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο.

Τα δεκάδες καπνογόνα που άναψαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα του ντέρμπι, είχαν ως συνέπεια ο Σλάβκο Βίντσιτς να διακόψει το παιχνίδι για περίπου έξι λεπτά, προκειμένου να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Κάτι ανάλογο συνέβη και στο 7ο λεπτό του β΄ μέρους.

