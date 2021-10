Οικονομία

Πληρωμές από υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Ποια επιδόματα και επιδοτήσεις πληρώνονται από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή κατά τον Σεπτέμβριο, περιλαμβάνεται μεταξύ των προγραμματισμένων πληρωμών από το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, για την εβδομάδα 4-8 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από το υπουργείο την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εξής πληρωμές:





Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή για το μήνα Σεπτέμβριο.

Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για καλλιτέχνες, ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς (υπόλοιπα πληρωμών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021).

Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης (υπόλοιπα πληρωμών για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021).

Οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας-Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (υπόλοιπα πληρωμών για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2021).

Για τον αριθμό των δικαιούχων και το ύψος των ποσών θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ, την περίοδο 4-8 Οκτωβρίου, θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

13,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 24.873 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

13,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 460 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

12.600 ευρώ θα καταβληθούν σε 38 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

25 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 66.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

24 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 5.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

700.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

