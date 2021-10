Πολιτική

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο - Τι θα συζητηθεί

Η ατζέντα της αυριανής συνεδρίασης του υπουργικου συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό.

Προσανατολισμένη στην κατάσταση, αλλά και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας αναμένεται η αυριανή, στις 11 το πρωί, συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την θεματολογία της τακτικής συνεδρίασης του οργάνου ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, αναμένεται να κάνουν εισήγηση σχετικά με την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και το Προσχέδιο Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 2022. Αμφότεροι αναμένεται, επίσης, να παρουσιάσουν το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τα κίνητρα ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Σημαντική, επίσης, και η παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνι Γεωργιάδη, για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2161/2019 για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται, εξάλλου, η εισήγηση από τους υπουργούς Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη και 'Ακη Σκέρτσο σχετικά με το ενοποιημένο Προσχέδιο Δράσης της κυβέρνησης για το 2022, καθώς και τα επί μέρους σχέδια δράσης των υπουργείων.

Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης θα κάνει εισήγηση σχετικά με τον προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2022, ενώ ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο του συγκεκριμένου υπουργείου με τίτλο: «Αθλητικός εθελοντισμός, 'Αθληση για Όλους, Πνευματικός αθλητισμός, Ηλεκτρονικός αθλητισμός, εργασιακός αθλητισμός».

