Βαρυμπόμπη: Αλεπού και γάτα είχαν “τετ α τετ” σε καντίνα (βίντεο)

Βόλτες γύρω από ένα μαγαζί στη Βαρυμπόμπη κάνει το τελευταίο διάστημα μια αλεπού, αναζητώντας τροφή.​

Μία μικρή χαριτωμένη αλεπού, αναζητεί τροφή, σε μαγάζι στον κόμβο Βαρυμπόμπης.

«Την υποδεχτήκαμε, την ταΐσαμε, είναι φιλική μαζί μας και εμείς με αυτή. Δεν ήταν τρομαγμένη, ήρθε ήρεμα και καλά», λέει ο Νικήτας Γαβαλάς, υπεύθυνος καταστήματος στην περιοχή.

Μετά τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, πολλά ζώα βρίσκονται σε αναζήτηση τροφής.

Η κάμερα καταγράφει την πρώτη επαφή που έχουν η γάτα του καταστήματος με την αλεπού.

Η γάτα δείχνει μία επιθετική συμπεριφορά, με την αλεπού να διατηρεί την ηρεμία της. «Η γατούλα είναι πιο μόνιμη, η αλεπού πάει και έρχεται», σημειώνει ο Νικήτας Γαβαλάς.

Οι επισκέψεις των άγριων ζώων είναι πλέον πιο συχνές στην περιοχή.

