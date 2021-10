Κόσμος

Τελ Αβίβ: Πτήση της Egypt Air προσγειώθηκε για πρώτη φορά από το 1979 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακή υποδοχή για το αεροσκάφος της Egypt Air, με αψίδα νερού στο Διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Ιστορική για τη σημασία της αλλά και εντυπωσιακή για την υποδοχή της, ήταν η πρώτη φορά μετά από δεκαετίες όπου προσγειώθηκε αεροσκάφος του αιγυπτιακού εθνικού αερομεταφορέα Egyptair στο Τελ Αβίβ, στο Διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν της ισραηλινής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει και ο αιγυπτιακός τύπος, από τη δεκαετία του 1980, οι μόνες πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Καΐρου που εκτελούνταν ήταν με την αεροπορική εταιρεία Air Sinai, θυγατρική της EgyptAir, η οποία όμως πραγματοποιούσε πτήσεις με αεροσκάφη χωρίς σημαία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των πτήσεών της, η EgyptAir θα πραγματοποιεί τέσσερις εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις από το Κάιρο στο Τελ Αβίβ, από τον Οκτώβριο.

Η πρώτη αυτή πτήση έρχεται σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου ο νεοεκλεγείς Ισραηλινός Πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στην Αίγυπτο, συναντώντας τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας, μία επίσκεψη που ήταν επίσης η πρώτη Ισραηλινού Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο από το 2011 και όπου μάλιστα ο κ. Μπένετ είχε δηλώσει ότι είναι σημαντικός ο ρόλος που διαδραματίζει η Αίγυπτος στην περιοχή και ότι μετά από τέσσερις δεκαετίες, η ειρηνευτική συνθήκη Αιγύπτου-Ισραήλ παραμένει ακρογωνιαίος λίθος ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία – Καθολική Εκκλησία: περίπου 3000 παιδεραστές μετά το 1950

Καιρός: Αραιές νεφώσεις την Δευτέρα

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test τη Δευτέρα σε 167 σημεία της Ελλάδας