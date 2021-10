Κόσμος

Γαλλία – Καθολική Εκκλησία: περίπου 3000 παιδεραστές μετά το 1950

Σοκάρουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής που ερευνά την παιδεραστία στην Εκκλησία.

Υπήρξαν "από 2.900 έως 3.200 παιδεραστές", ιερείς ή άνθρωποι που ανήκαν στην καθολική Εκκλησία της Γαλλίας από το 1950, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ζαν-Μαρκ Σοβέ, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής που ερευνά την παιδεραστία στην Εκκλησία.

"Πρόκειται για μια ελάχιστη εκτίμηση" στη βάση της καταγραφής και της καταμέτρησης από αρχεία (Εκκλησία, δικαιοσύνη, αστυνομία δίωξης του εγκλήματος και Τύπος) και των μαρτυριών που ελήφθησαν από την αρχή αυτή, πρόσθεσε. Είναι ένας αριθμός που αναφέρεται σε έναν γενικό πληθυσμό συνολικά 115.000 ιερέων ή ανθρώπων που ανήκαν στην καθολική Εκκλησία της Γαλλίας αυτήν την περίοδο των 70 ετών.

Έπειτα από δυόμιση χρόνια εργασιών, η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τις Σεξουαλικές Κακοποιήσεις στην Εκκλησία (Ciase) παραδίδει μεθαύριο Τρίτη τα συμπεράσματά της σε μια έκθεση, η οποία, των παραρτημάτων περιλαμβανομένων, θα ανέρχεται συνολικά σε "2.500 σελίδες", διευκρίνισε.

Η έκθεση θα δίνει μια ποσοτική κατάσταση του φαινομένου, και ιδίως του αριθμού των θυμάτων. Θα αντιπαραβάλλει τη σεξουαλική βία στην Εκκλησία με εκείνην που έχει ταυτοποιηθεί σε άλλους θεσμούς (αθλητικούς συλλόγους, σχολεία...) και σε οικογενειακό κύκλο.

Η επιτροπή θα αξιολογεί επίσης τους "μηχανισμούς, κυρίως τους θεσμικούς και πολιτισμικούς" που ευνόησαν την παιδεραστία και θα παραθέτει 45 προτάσεις.

