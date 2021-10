Οικονομία

Eurogroup: Κόστος ενέργειας και πληθωρισμός στην ατζέντα

Έρχεται «εργαλειοθήκη» ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου φαινομένου. Συζήτηση και για την 11η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας.



Η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και η μακροοικονομική κατάσταση στην ευρωζώνη, θα είναι τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat, η αύξηση των τιμών της ενέργειας είναι ο κύριος παράγοντας στην αύξηση του πληθωρισμού που διαμορφώθηκε στο 3,4% τον Σεπτέμβριο. Οι Υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης αναμένεται να συζητήσουν τις επιπτώσεις του αυξανόμενου πληθωρισμού και του κόστους ενέργειας, τόσο στην οικονομική ανάκαμψη όσο και στους εθνικούς προϋπολογισμούς για το 2022. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της ευρωζώνης, δεν αναμένονται επιχειρησιακές αποφάσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει, πριν τη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, μια «εργαλειοθήκη» ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου φαινομένου. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης συμμερίζονται την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ότι η αύξηση του πληθωρισμού έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα υποχωρήσει το 2022.

Εξάλλου, στο Eurogroup θα γίνει μια σύντομη συζήτηση για την 11η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας. Σύμφωνα με αξιωματούχο της ευρωζώνης, η έκθεση «διαπιστώνει ότι η Ελλάδα έχει λάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία». Ειδικότερα, έχει σημειωθεί πρόοδος σε τομείς όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, το επιχειρηματικό περιβάλλον, η φορολογική διοίκηση, η δημόσια διοίκηση και η εκπαίδευση. Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος τονίζει ότι υπάρχουν τομείς όπου εντοπίζεται η ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες. Αυτοί αφορούν τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σημειώνεται ότι η 11η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας δε συνδέεται με απόφαση για εκταμίευση ποσού από τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, αλλά η 12η έκθεση που θα συζητηθεί το Νοέμβριο.

Εξάλλου, οι Υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα κάνουν απολογισμό της εφαρμογής των προτεραιοτήτων των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με βάση την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, οι 27 Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα συζητήσουν για την τραπεζική ενοποίηση, στη βάση της παρουσίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB), που είναι υπεύθυνο για την επίλυση ενός αποτυχημένου τραπεζικού ομίλου.

Τέλος, παρόλο που η αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας δεν βρίσκεται στην ατζέντα του Eurogroup, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της ευρωζώνης, οι Υπουργοί Οικονομικών εργάζονται έχοντας κατά νου ότι η Επιτροπή θα εξαγγείλει την επίσημη έναρξη των συζητήσεων πριν το τέλος του Οκτωβρίου.

