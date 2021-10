Παράξενα

Σεισμός στην Κρήτη: άνοιξαν τάφοι από τις δονήσεις! (εικόνες)

Εικόνες καταστροφής σε πολλά νεκροταφεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Εικόνες καταστροφής κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός όχι μόνο σε σπίτια, καταστήματα και υποδομές, αλλά και σε πολλά νεκροταφεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, μετά από τον σεισμό που «χτύπησε», πριν από μία εβδομάδα την περιοχή αλλά και τους ισχυρούς μετασεισμούς που ακολούθησαν.

Στο νεκροταφείο του Πατσιδέρου τα μάρμαρα στα μνήματα υποχώρησαν με τους τάφους να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ορισμένοι τάφοι άνοιξαν στην κυριολεξία από τη δύναμη του σεισμού που «λάβωσε» τα πάντα, ακόμα και τις κατοικίες των οριστικά αναπαυμένων.

Τα φονικά ρίχτερ προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο παλιό νεκροταφείο του Αρκαλοχωρίου πάνω στο δρόμο που οδηγεί προς το Αρχοντικό αλλά και στο μεταγενέστερο μικρό νεκροταφείο, λίγα μέτρα πιο κάτω.

Παράλληλα σοβαρές ζημιές υπέστησαν τα νεκροταφεία του χωριού Μουσούτα (χωριό κοντά στο Αρκαλοχώρι), αλλά και της Καλλονής του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίωνν με τους κατοίκους να προσπαθούν να ανασυγκροτηθούν, μετρώντας τις πληγές τους, σε όλα τα επίπεδα.

