Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στην εθνική οδό (εικόνες)

Τρόμος για τους 4 επιβάτες του, που είδαν αρχικά να βγαίνουν καπνοί από τη μηχανή λίγο πριν μπουν σε ένα τούνελ.

Στις φλόγες τυλίχτηκε αυτοκίνητο που κινούνταν στην εθνική οδό Λαμίας - Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Κυριακής γύρω στις 17:30.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Στυλίδας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πριν τα τούνελ και ευτυχώς οι τέσσερις επιβάτες του, που είχαν προορισμό το Βόλο, είναι καλά στην υγεία τους αφού πρόλαβαν και το εγκατέλειψαν.

Αρχικά ξεκίνησαν να βγαίνουν καπνοί από τη μηχανή του οχήματος και γρήγορα τυλίχτηκε ολόκληρο στις φλόγες.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα, ένα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας και ένα από τη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας έφτασαν γρήγορα στο σημείο, ωστόσο το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.

Πηγή: lamiareport.gr

