Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

"Γάζωσαν" με σφαίρες τον 39χρονο. Στο 'μικροσκόπιο" της ΕΛΑΣ έχει μπει και το παρελθόν του θύματος.



Τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης που δέχτηκε 39χρονος άνδρας, το βράδυ της Κυριακής στον Άγιο Παντελεήμονα αναζητά η αστυνομία.

Το θύμα βρισκόταν σε κατάστημα της περιοχής όταν τον προσέγγισαν δύο άτομα και ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε τουλάχιστον 4 σφαίρες με εννιάρι πιστόλι με τη μία εξ' αυτών να βρίσκει στόχο στο κεφάλι του.

Στην συνέχεια, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή ενώ ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο 39χρονος άνδρας ήταν αλβανικής καταγωγής και ιδιοκτήτης νυχτερινού καταστήματος. Οι Αρχές εκτιμούν πως ο τρόπος που δολοφονήθηκε καθώς και το κεντρικό σημείο με πολλούς μάρτυρες στον Άγιο Παντελεήμονα μεταφράζεται ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Η ΕΛΑΣ βρίσκεται σε αναζήτηση των δραστών «χτενίζοντας» γειτονικές περιοχές ενώ στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχει μπει και το παρελθόν του θύματος.

