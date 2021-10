Πολιτική

Κεγκέρογλου: Οι “φωτιές” στο ΚΙΝΑΛ και ο σεισμός στον “αέρα” που τον τρόμαξε (βίντεο)

Τι είπε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής για Ανδρουλάκη-Καϊλή, καθώς και τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” ήταν ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος μίλησε για την ένταση στις εσωκομματικές διαδικασίες, αλλά και για την προ ημερών “λαχτάρα” με τον σεισμό που τον έκανε να πεταχτεί σαν… ελατήριο από τη θέση του, στη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής σύνδεσης.

Στη διάρκεια συζήτησης στο κανάλι της Βουλής, ο κ. Κεγκέρογλου πετάχτηκε έντρομος από τη θέση του, όταν σημειώθηκε ένας ισχυρός μετασεισμός στο Αρκαλοχώρι, όπου βρισκόταν. «Είχαμε μία σεισμική δόνηση, πολύ ισχυρή», εξήγησε στην παρουσιάστρια της εκπομπής, επιστρέφοντας λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αρκαλοχώρι, το οποίο επισκέφθηκε για να διαπιστώσει την έκταση των καταστροφών μετά τον φονικό σεισμό.

Εξέφρασε στον Γιώργο Παπαδάκη την ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών μετεγκατάστασης των σεισμόπληκτων, προκειμένου να περάσουν τον χειμώνα που έρχεται, συμπληρώνοντας πως χρειάζεται σχέδιο για την ανασυγκρότηση της περιοχής.

Αναφέρθηκε επίσης στις “φωτιές” που άναψε στο Κίνημα Αλλαγής η επιστολή που έστειλε για Ανδρουλάκη - Καϊλή, στην οποία υπογράμμισε ότι οι δύο ευρωβουλευτές, από τότε που εξελέγησαν, δεν έχουν πληρώσει τη μηνιαία συνδρομή τους (900 ευρώ) και ότι χρωστάει ο καθένας 58.000 ευρώ.

Διέψευσε τα σενάρια περί “στοχευμένων καταγγελιών” (σ.σ. ο κ. Ανδρουλάκης έχει εκδηλώσει την πρόθεση να είναι υποψήφιος για την Προεδρία του ΚΙΝΑΛ, ενώ η κ. Καϊλή υποστηρίζει την υποψηφιότητα Λοβέρδου), εξηγώντας πως έστειλε την επιστολή πριν από 6 μήνες.

Ερωτηθείς, τέλος, αν φοβάται ότι μπορεί να υπάρξει αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος στις εσωκομματικές διαδικασίες, απάντησε κατηγορηματικά «όχι, είναι διασφαλισμένη από την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των εκλογικών κέντρων στη χώρα».

