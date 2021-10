Οικονομία

ΟΑΕΔ - Ψηφιακό Μάρκετινγκ: πρόγραμμα με επιδότηση 100%

Ποια ηλικιακή ομάδα αφορά το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ένταξης.

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, στις 15:00, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιχειρήσεων για συμμετοχή στο Β΄ κύκλο του «προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών» που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 18 Οκτωβρίου.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει απευθείας στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα και δεν υπάρχει δέσμευση για τις επιχειρήσεις, μετά το τέλος του προγράμματος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ, καθώς και επιχειρήσεις που ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος απασχολούνται στο ψηφιακό μάρκετινγκ (δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μίας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία στο επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου) για τουλάχιστον ένα έτος.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα ανάλογα με το προσωπικό τους ως εξής:

Επιχειρήσεις με προσωπικό έως - /Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 1

Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 1-3 άτομα/Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 2

Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 4-9 άτομα/Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 3

Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 10-19 άτομα/Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 4

Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 20-30 άτομα/Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 6

Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 31-50 άτομα/Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 10

Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων/Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 25% του απασχολούμενου προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστότοπου του ΟΑΕΔ https://eservices.oaed.gr/pls/apex/ στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά τους.

Οι προκηρυχθείσες θέσεις ανά ΚΠΑ2 έχουν κατανεμηθεί, σύμφωνα με τον πίνακα που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/proghramma-apoktisis-erghasiakis-empeirias-ghia-5000-anerghoys-neoys-ilikias-eos-29-etwn-bkyklos.

Aπαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 16.500.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

