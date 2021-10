Αθλητικά

Η Σάκκαρη ανέβηκε ψηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είναι πλέον πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στους τελικούς της WTA που θα διεξαχθούν στις αρχές του Νοεμβρίου στο Μεξικό.

Στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει η Μαρία Σάκκαρη, αλλά με νέο προσωπικό ρεκόρ. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η οποία έφτασε έως τον τελικό του Όπεν της Οστράβα, κέρδισε μια ακόμη θέση και είναι πλέον στην ένατη θέση της λίστας, με 4.055 βαθμούς, που ανακοίνωσε σήμερα η WTA.

Έτσι η Σάκκαρη είναι πλέον πολύ κοντά στους τελικούς της WTA που θα διεξαχθούν στις αρχές του Νοεμβρίου στο Μεξικό. Η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο 5 της ειδικής βαθμολογίας έχοντας 3.147 βαθμούς με το όριο πρόκρισης να είναι στους 3.866.

Κάτι που σημαίνει ότι η 26χρονη είναι πάρα πολύ κοντά για ένα νέο ιστορικό επίτευγμα. Θυμίζουμε ότι την πρόκριση έχουν εξασφαλίσει ήδη οι Άσλεϊ Μπάρτι, Αρίνα Σαμπαλένκα, Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα και Καρολίνα Πλίσκοβα.

Στο μεταξύ, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου παραμένει στην 186η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 374 βαθμούς, ενώ στο νούμερο 210 έπεσε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, χάνοντας δύο θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην κορυφή παραμένει η Άσλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία. Η Ίγκα Σβιάτεκ κέρδισε δύο θέσεις και ανέβηκε στο Νο 4, με αποτέλεσμα η Ελίνα Σβιτόλινα να ακολουθήσει την αντίθετη... διαδρομή. Από την πλευρά της, η Ναόμι Οσάκα ανέβηκε μια θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο 7, «ρίχνοντας» στην όγδοη θέση τη Σοφία Κένιν.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία) 9.077 βαθμοί

2. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 7.115

3. Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 5.285

4. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 4.756

5. Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία) 4.668

6. Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 4.595

7. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 4.376

8. Σοφία Κένιν (ΗΠΑ) 4.190

9. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 4.055

10. Μπελίντα Μπέντσιτς (Ελβετία) 3.835

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη: άνοιξαν τάφοι από τις δονήσεις! (εικόνες)

Θεσσαλονίκη – μαρτυρία για τα επεισόδια: δεχθήκαμε δολοφονική επίθεση από φασίστες

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Τα εμβόλια θα χρειαστούν ανανέωση το 2022