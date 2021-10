Κοινωνία

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το μήνυμα του 14χρονου που τη συγκίνησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου γίνεται καθημερινά δέκτης αγάπης και στήριξης από αρκετά άτομα. Η ίδια ξεχώρισε το μήνυμα ενός 14χρονου παιδιού.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου τόσο από την πρώτη στιγμή μετά την επίθεση με βιτριόλι που δέχθηκε στην Καλλιθέα τον Μάιο του 2020 όσο και, πολύ περισσότερο, μετά την θαρραλέα εμφάνισή της στο δικαστήριο έχει γίνει δέκτης μηνυμάτων στήριξης και αγάπης από εκατοντάδες άτομα σε καθημερινή βάση που της δίνουν δύναμη να συνεχίσει τον δύσκολο αγώνα που δίνει.

Την Κυριακή η Ιωάννα ,που συνηθίζει να ανεβάζει σε stories στο Instagram τα μηνύματα των followers και όσων τη στηρίζουν, ξεχώρισε το μήνυμα που της έστειλε ένα παιδί 14 ετών το οποίο αρχικά της είπε ότι «είναι θλιβερό και απάνθρωπο όλο αυτό που περνάς». Στη συνέχεια, δε, το 14χρονο παιδί είπε στην Ιωάννα Παλιοσπύρου:

«Είμαι 14 χρονών και με συγκλόνισε πολύ η ιστορία σου. Πιστεύω πως ό,τι κακό και να της είχες κάνει (που δεν της έκανες) δεν θα άξιζες κάτι τέτοιο. Είσαι ένας άνθρωπος που είσαι παράδειγμα προς μίμηση. Καληνύχτα».

Με αφορμή το μήνυμα αυτό η Ιωάννα Παλιοσπύρου αναδημοσίευσε την ανάρτηση του 14χρονου και σχολίασε – στέλνοντας και ένα καρφί χωρίς να την ονοματίζει στην Έφη για την πρώτη της παρουσία στη δίκη για το βιτριόλι - «τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση από κάποιους ενήλικες… Γιατί τα πράγματα είναι απλά».

Ειδήσεις σήμερα:

Facebook, Instagram και WhatsApp: σάλος με την πολύωρη βλάβη

Καλλιθέα: Κατάστημα είχε μετατραπεί σε “μίνι καζίνο”

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Καμία βία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή