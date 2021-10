Πολιτική

Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα έχει κόμπλεξ με την Τουρκία

Νέα παραλήρημα από του Τούρκο ΥΠΕΞ, που απείλησε με «νέα κάθοδο στο πεδίο» από την Άγκυρα.

Κάθοδο στο πεδίο προανήγγειλε, ξανά, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με νέες εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας. Ο Τσαβούσογλου τόνισε ότι εφόσον «δεν λειτούργησαν οι συζητήσεις, κατεβήκαμε στο πεδίο».

Μάλιστα, χαρακτήρισε τους Έλληνες «κομπλεξικούς» με αφορμή τις διμερείς συναντήσεις της Αθήνας. Τα όσα είπε ο Τούρκος υπουργός μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας

Παράλληλα, η τουρκική εφημερίδα Hurriyet είχε και σχετικό πρωτοσέλιδο με τίτλο «Σκληρή απάντηση στην αλαζονεία», ενώ αναφέρει πως «μετά την Ελλάδα και οι Ελληνοκύπριοι αυξάνουν την ένταση», σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Αναλυτικά η δήλωση Τσαβούσογλου:

Δεν είμαστε μια χώρα που απαντά στην Ελλάδα κάθε μέρα, δεν είμαστε μια κομπλεξική χώρα. Είμαστε μια μεγάλη χώρα, είμαστε η χώρα, το κράτος ενός μεγάλους έθνους. Δεν περνάει μέρα χωρίς να επιτίθενται στη Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών τους και οι υπόλοιποι. Δείτε τις διμερείς συναντήσεις, πήγαμε εκεί και μιλήσαμε για την Τουρκία, ‘η Τουρκία είναι έτσι, η Τουρκία είναι αλλιώς’.

Άρα όταν δεν λειτούργησαν οι συζητήσεις, κατεβήκαμε στο πεδίο και κάναμε τέτοια βήματα, με τα οποία δεν μπορούν να ξεπεράσουν το κόμπλεξ. Είμαστε μια ισχυρή χώρα. Δεν έχουμε χρόνο να τσακωνόμαστε μαζί τους κάθε μέρα. Όταν χρειαστεί, κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις και τα βήματά μας. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Δεν το κάνει μόνο η Ελλάδα, κάνουμε κι εμείς ό,τι είναι απαραίτητο για τα συμφέροντα του έθνους και της χώρας μας, δεν λέμε αερολογίες, αλλά κάνουμε πράξεις.

