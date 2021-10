Κοινωνία

Βουλή - Άγνωστος Στρατιώτης: Αγροτικό έφτασε έως το μνημείο

Συναγερμός σήμανε έξω από τη Βουλή το πρωί της Δευτέρας, καθώς άνδρας ανέβηκε με αγροτικό όχημα στο πεζοδρόμιο και έφτασε έως το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και η Αντιτρομοκρατική έσπευσαν αμέσως στο σημείο και σταμάτησαν τον άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα 58χρονο αγρότη ο οποίος, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που έσπευσε στο σημείο για να διενεργήσει έλεγχο για τυχόν εκρηκτικά, εντόπισε πάνω στο αγροτικό αυτοκίνητο μία φιάλη υγραερίου και μπιτόνι με βενζίνη.

Σημειώνεται, ότι πάνω στο όχημα ο αγρότης είχε γράψει, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μεταξύ άλλων, διάφορες λέξεις όπως «ιστοριογράφος», «λαϊκό δικαστήριο» και «ιαματικές πηγές».

Παράλληλα, δόθηκε στην κυκλοφορία η λεωφόρος Αμαλίας, που είχε κλείσει λόγω του περιστατικού.

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ανακοινώθηκε ότι έχει προσαχθεί ο 58χρονος ο οποίος με εισαγγελική παραγγελία οδηγείται σε νοσοκομείο της Αττικής.

