Πολιτισμός

“Σμύρνη μου αγαπημένη”: Το τρέιλερ της ταινίας και η Μιμή Ντενίση στο “Πρωινό” (βίντεο)

Αποκάλυψε ευτράπελα από τα γυρίσματα της χολιγουντιανών προδιαγραφών ταινίας. Ποια ήταν η πικρία που εξέφρασε.

Καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” ήταν η Μιμή Ντενίση, παρουσιάζοντας σε πρώτη μετάδοση το τρέιλερ της ταινίας “Σμύρνη μου αγαπημένη”.

Πρόκειται για μία «ταινία διεθνών προδιαγραφών», τόνισε η κ. Ντενίση, σημειώνοντας ότι ξεπεράστηκε κατά πολύ ο αρχικός προϋπολογισμός, που υπολογιζόταν σε 5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα γυρίσματα έγιναν σε Χίο, Μυτιλήνη και Φάληρο. Μόνο στο Φάληρο, στήθηκε ένα τεράστιο σκηνικό που κόστισε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Η Μιμή Ντενίση δεν έκρυψε την πικρία της για το ξήλωμα του σκηνικού, το οποίο «θα μπορούσε να γίνει ένα σπουδαίο θεματικό πάρκο», αφήνοντας αιχμές κατά της Περιφέρειας Αττικής.

Αίσθηση προκάλεσε ότι, όπως είπε η ίδια, όταν τη γνώρισε η Αγγλίδα ηθοποιός Τζέιν Λαμποτέρ, που μόλις είχε τελειώσει το “Crown”, γονάτισε για να την συγχαρεί για το σενάριο.

Τέλος, αποκάλυψε παρασκήνια και ευτράπελα από τα γυρίσματα της ταινίας “Σμύρνη μου αγαπημένη”, η οποία μετά τους κινηματογράφους θα προβληθεί στη συνέχεια μέσω της πλατφόρμας του ΑΝΤ1.

