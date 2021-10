Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παγώνη: Ναι στα μπουζούκια, όχι στις συναυλίες

Τι είπε για τις παρελάσεις, τους εμβολιασμούς και τα μονοκλωνικά αντισώματα.

Για την επιδημιολογική κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού αλλά και την ανάγκη να μη γίνουν μαθητικές παρελάσεις στις κόκκινες περιοχές μίλησε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας-Πειραιά, Ματίνα Παγώνη.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι μετά την επιβολή περιοριστικών μέτρων στη Θεσσαλονίκη, οι κάτοικοι μετακινούνται σε άλλες πόλεις για να διασκεδάσουν, ανέφερε ότι κάτι τέτοιο θα δυσκολέψει περισσότερα τα πράγματα, δεδομένοι ότι στους υπόλοιπους νομούς της Βόρειας Ελλάδας τα ποσοστά εμβολιασμού είναι πολύ χαμηλά. «Υπάρχουν νομοί με 40% και 45% και υψηλό ιικό φορτίο», σημείωσε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι συναυλίες δεν μπορεί να συνεχιστούν με τον τρόπο που γίνονται τώρα. «Πρέπει να ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Δεν μπορούμε να μπούμε σε δεύτερο χειμώνα σαν τον περυσινό. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Όταν υπάρχει πολύς κόσμος και ο εμβολιασμένος μπορεί να έχει νοσήσει και να μεταδώσει», επισήμανε.

Ερωτηθείσα αν πρέπει να κλείσουν και τα μπουζούκια, η κ. Παγώνη, είπε ότι μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν για να μπορεί ο κόσμος να ξεδώσει, ωστόσο χρειάζεται να τηρούνται τα μέτρα. «Να είναι καθιστοί και να μη χορεύουν», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά στις παρελάσεις, ξεκαθάρισε ότι στις πόλεις που έχουν υψηλό ιικό φορτίο και κρούσματα, δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν οι μαθητικές παρελάσεις, γιατί θα δημιουργηθεί συνωστισμός. «Στη Θεσσαλονίκη να κάνει παρέλαση μόνο ο στρατός. Στην Αθήνα θα μπορούσαν να κάνουν και μαθητικές, αλλά όχι με πολλούς θεατές και με τήρηση των αποστάσεων», ανέφερε.

Για τους εμβολιασμούς, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ δήλωσε θα πρέπει η Αρχιεπισκοπή να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά. «Αν εμβολιαστούν στα μοναστήρια, στις εκκλησίες και στις θεολογικές σχολές, θα φτάσουμε στο 75%-78%. Η Αρχιεπισκοπή πρέπει να βγει μπροστά. Όχι μόνο στα λόγια. Αν γίνει ένα καλό κίνημα από την Αρχιεπισκοπή, θα αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιασμών στις εκκλησίες», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αρνητές, οι οποίοι ανέρχονται σε ένα ποσοστό 7-8%, δεν πρόκειται να εμβολιαστούν.

Σχετικά με τα μονοκλωνικά αντισώματα, σημείωσε ότι δε θα μπορούν όλοι να τα χρησιμοποιήσουν, καθώς ακόμα και αυτά μπορεί να προκαλέσουν επιπλοκές. «Θα υπάρχει επιτροπή που θα ορίζει ποιος πρέπει να πάρει. Τα μονοκλωνικά κάνουν συγκεκριμένη δουλειά πριν φτάσεις στη μονάδα. Δε σημαίνει ότι παίρνεις τα μονοκλωνικά και είσαι καλά. Μπορεί κι αυτά να έχουν επιπλοκές», σημείωσε.

Τέλος, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι μέχρι τον Δεκέμβριο, θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για τα αντιικά φάρμακα, τα οποία μαζί με το εμβόλιο, θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε.

Πηγή: skai.gr

