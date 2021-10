Life

Mad Clip: Φωτογραφία από το νεκροτομείο προκαλεί σάλο

Το σοκαριστικό στιγμιότυπο κάνει τον γύρο του διαδικτύου μέσα από Facebook και Instagram.

Αποτροπιασμό προκαλεί η διαρροή φωτογραφίας του Mad Clip από το νεκροτομείο τα τελευταία 24ωρα στα social media. Λίγεσ ώρες μετά τον απεγκλωβισμό του από τη μοιραία Porsche στο μοιραίο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στο δημοφιλή τράπερ , και το σοκαριστικό στιγμιότυπο κάνει τον γύρο του διαδικτύου μέσα από Facebook και Instagram.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, η φωτογραφία έφτασε και στην κατοχή γνωστού youtuber, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, εκδηλώνοντας το θυμό του για αυτή τη πράξη.



«Απλά για να γνωρίζεις… Είναι ντροπιαστικό και άνανδρο να τραβάς φωτογραφία έναν νεκρό άνθρωπο, ξαπλωμένο στο νεκροτομείο, μόνο και μόνο για να το παίξεις κουλ, στέλνοντάς την σε ομαδικές (συνομιλίες), επειδή ήταν διάσημος! Απλά για να γνωρίζεις, είσαι μέγιστος μ@@@κας! Και θα χαρώ να σε βρούνε. Μπινέ, ε μπινέ!», έγραψε στο Instagram

Η ανάρτηση του Αλέξανδρου Κοψιάλη για τη σοκαριστική φωτογραφία του Mad Clip στο νεκροτομείο:

Για λόγους σεβασμού στον νεκρό και παράλληλα, διότι η προβολή της δεν συμβάλλει με οιονδήποτε τρόπο στην ενημέρωση των πολιτών, ο Ant1news,gr, σκοπίμως δεν προχωρά σε δημοσίευση - αναπαραγωγή της εν λόγω φωτογραφίας.

