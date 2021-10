Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ευνοϊκές εξελίξεις, παρά τον ανάδρομο Ερμή (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα στο “Πρωινό” της Δευτέρας. Ποια ζώδια ευνοούνται.

Τις αστρολογικές της προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα, έκανε η αστρολόγος της εκπομπής του ΑΝΤ1, “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Έκανε λόγο για συγκρουσιακές καταστάσεις και επαγγελματικές επιτυχίες. Η Λίτσα Πατέρα εξήγησε ποιες ημέρες θα μπορούσε να είναι καλές, για κάποια ζώδια, έστω κι αν ο Ερμής είναι ανάδρομος.

«Μπορούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι», τόνισε και έστειλε το μήνυμα: «Κινηθείτε προς τους στόχους που έχετε βάλει».

Από τις 7 του μηνός, που η Αφροδίτη μπαίνει στον Τοξότη, προανήγγειλε αλλαγές στη συναισθηματική κατάσταση, καθώς θα ευνοείται το φλερτ.

