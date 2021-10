Οικονομία

Προϋπολογισμός 2022: Στην Βουλή το προσχέδιο - Τι προβλέπει

Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2022. Τι δήλωσαν Σταϊκούρας - Σκυλακάκης.



Κατατέθηκε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2022.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσαν σχετικά:

«Καταθέτουμε προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2022.

Εάν και ο Προϋπολογισμός του 2022 καταρτίζεται για δεύτερο συνεχόμενο έτος υπό το καθεστώς αβεβαιότητας που προκαλεί η παγκόσμια υγειονομική κρίση και οι τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στις τιμές, έχουν ήδη καταγραφεί τα πρώτα θετικά μακροοικονομικά αποτελέσματα, μετά τη σταδιακή υποχώρηση των άμεσων οικονομικών επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης. Για αυτόν τον σκοπό, ο ρυθμός ανάπτυξης για το έτος 2021 αναθεωρείται σημαντικά προς τα άνω, από 3,6% που προβλεπόταν στο ΜΠΔΣ 2022-2025, σε 6,1%. Αυτό σηματοδοτεί ότι, σε σχέση με την ύφεση ύψους 8,2% που παρατηρήθηκε το 2020, η οικονομία έχει ήδη καλύψει άνω των 2/3 του απολεσθέντος εγχώριου προϊόντος, εντός μάλιστα ενός έτους, που κατά το πρώτο εξάμηνο υπήρχαν ακόμη σε ισχύ σημαντικά περιοριστικά μέτρα στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, η σωρευτική ανάπτυξη των ετών 2021-2022 αυξάνεται στο 10,8%, 0,8% υψηλότερα σε σχέση με τις προβλέψεις στο ΜΠΔΣ 2022-2025, σηματοδοτώντας ότι κατά το έτος 2022 όχι μόνο αναμένεται να αποκατασταθεί το επίπεδο του εγχώριου προϊόντος του 2019, αλλά αυτό να αυξηθεί περαιτέρω, κατά 1,7%. Χαρακτηριστικό και δομικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι η σημαντική μείωση του ποσοστού ανεργίας, από 16,8% τον Ιούλιο του 2020, σε 14,2% τον Ιούλιο του 2021.

Το ανωτέρω αποτέλεσμα δεν οφείλεται, προφανώς, μόνο στην άρση των περιοριστικών μέτρων, αλλά σε μεγάλο βαθμό στην πρωτόγνωρη σε ύψος οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που ξεπερνά τα 42 δισ. ευρώ σε ταμειακή βάση, και τα 30 δισ. ευρώ σε δημοσιονομική βάση, την περίοδο 2020-2022. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν σε ασφαλή επίπεδα. Η πληθώρα παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει άνω των 70 κατηγοριών μέτρων, πολλά από τα οποία ανανεώνονταν και βελτιώνονταν σε μηναία βάση, κατάφερε να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να κάνει το άλμα ανάπτυξης στη μετά-κορονοϊό εποχή. Επίσης, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται και η χώρα αναβαθμίζεται. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υλοποίησης ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου μεταρρυθμίσεων, σε όλα τα πεδία της δημόσιας σφαίρας, παρά τους περιορισμούς της πανδημίας.

Η νέα εποχή ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης σηματοδοτεί τη στροφή προς ένα οικονομικό μοντέλο περισσότερο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο, προς ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, με λιγότερη γραφειοκρατία, ψηφιακά αναβαθμισμένο, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και ένα ανθεκτικότερο κοινωνικό δίκτυο προστασίας. Η Ελλάδα, έχοντας διαθέσιμα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι έτοιμη για μια μετάβαση σε νέα εποχή, που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη».

Αναλυτικά το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2022:

Η παρουσίαση του υπουργού Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο:

ΜέΡΑ25: Ένας ακόμα μνημονιακός Προϋπολογισμός για λίγους

Προϋπολογισμός της «μεσαίας τάξης», με κλείσιμο και συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπάρξει, τονίζει ο εκπροσώπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης.

Αναλυτικά η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25:

Μετά και την κατάθεση του Προσχεδίου του που έγινε σήμερα από τους συναρμόδιους Υπουργούς, η Κυβέρνηση επιμένει στο αφήγημα πως ο Προϋπολογισμός του 2022 θα είναι Προϋπολογισμός της «μεσαίας τάξης».



Ωστόσο από όσα διαβάζουμε δεν βλέπουμε να ισχύει τίποτα τέτοιο. Αντιθέτως βλέπουμε και ακούμε έναν Πρωθυπουργό που, και στην εισαγωγική του ακόμα τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, επανέλαβε τα όσα πριν από λίγο καιρό διακήρυττε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη.



Πιο συγκεκριμένα, ότι οι περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να συνενωθούν, να συγχωνευτούν ή αλλιώς να κλείσουν μιας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τα οποία επαίρεται η Κυβέρνηση -με «προεξέχον» το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- θα οδηγηθούν εξ' ολοκλήρου σε κολοσσούς της ολιγαρχίας. Ένας ακόμα λοιπόν μνημονιακός Προϋπολογισμός για λίγους. Καμία μεσαία τάξη και κανένας οικονομικά ασθενέστερος δεν θα ευνοηθούν ούτε και το 2022 από το οικονομικό επιτελείο της Μητσοτάκης Α.Ε. που προωθεί αποκλειστικά και μόνο πολύ συγκεκριμένα, υψηλά συμφέροντα.

