Κορονοϊός – Βασιλακόπουλος: Η μουσική θα έπρεπε να απαγορευτεί συνολικά

Η πρόταση του καθηγητή Πνευμονολογίας για τις παρελάσεις και τα εύσημα που απέδωσε στους φοιτητές για την συμμετοχή τους στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.

«Το θέμα της μουσικής είναι πραγματικά δύσκολο, γιατί εξαρτάται όπως το αναλύει ο καθένας. Αν σε ένα μαγαζί εστίασης υπήρχαν μουσικοί που έπαιζαν μπουζούκι και όλοι κάθονταν στις σωστές αποστάσεις και άκουγαν τη μουσική δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Εάν η μουσική παίζει όλη νύχτα στο μπαρ και είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο, χωρίς να φοράμε τις μάσκες, ο κίνδυνος να μεταδοθεί είναι μεγάλος», δήλωσε ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

«Φαντάζομαι ότι ο λόγος της απαγόρευσης είναι ότι δεν τηρούνται τα μέτρα και δεν μπορεί να ελεγχθεί πλήρως. Ταυτόχρονα, υπάρχουν χώροι με μουσική στον εξωτερικό χώρο, όπου οι νέοι μαζεύονται αγκαλιά και διασκεδάζουν μέχρι το πρωί. Δεν είναι το σωστό μήνυμα να γίνεται η συναυλία και από την άλλη να μην μπορεί να λειτουργήσει το μαγαζί με μουσική. Θα έπρεπε η μουσική να απαγορευτεί συνολικά», είπε σχετικά με τις εικόνες διασκέδασης και συνωστισμού στην συναυλία του Γιάννη Πάριου.

«Στα πανεπιστήμια υπήρξε εντυπωσιακή συμμετοχή των φοιτητών στον εμβολιασμό, που δείχνει ότι η μόρφωση είναι ένα καλό εργαλείο», είπε ο κ. Βασιλακόπουλος και πρόσθεσε ότι η Ιατρική Αθηνών άγγιξε το 90% εμβολιασμένων φοιτητών.

Όλες οι μαζικές εκδηλώσεις κρύβουν μεγάλο κίνδυνο μετάδοσης του ιού. «Θα μπορούσαμε να κάνουμε παρελάσεις όπου θα συμμετέχουν μόνο οι εμβολιασμένοι και δεν θα υπάρχουν θεατές», είπε σχετικά με τις παρελάσεις.

