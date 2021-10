Πολιτική

Μητσοτάκης: Εθνικής σημασίας η Συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας

Ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στη συμπλήρωση 47 χρόνων από την ίδρυση της ΝΔ και δεσμεύτηκε εκ νέου για εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Τι ζήτησε από τους Υπουργούς του.

Τα σημαντικά στοιχεία της αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία, ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική τοποθέτηση του στην έναρξη του υπουργικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης το οποίο συνεχίζεται απρόσκοπτα όπως είπε, ενώ τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην λήξη της συνταγματικής θητείας της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για "ψευτολεονταρισμούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί εκλογών".

Αναφέρθηκε επίσης στην σημερινή επέτειο της συμπλήρωσης 47 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι "την τιμούμε, λοιπόν, θωρακίζοντας την άμυνα και τις συμμαχίες μας, φροντίζοντας όμως πάντα για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας".

Σε ότι αφορά το μέτωπο της πανδημίας, ο Πρωθυπουργός είπε πως «ο Οκτώβριος του 2021 δεν έχει σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο. Αν δει κανείς τα αναλυτικά στοιχεία καταλαβαίνει ότι ακόμα και εκεί που υπάρχει πίεση απέχουμε πολύ -κυρίως σε ότι αφορά την πίεση του ΕΣΥ- από αυτά που είχαμε παλιότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση lockdown. Την Τετάρτη θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υγείας Θ.Πλεύρη για τον ΕΟΔΥ αλλά και για το πλαίσιο λειτουργίας με στόχο να εκπέμπουμε πολύ καθαρά μηνύματα σε σχέση κυρίως με τους εμβολιασμένους».





Εθνικής σημασίας η Συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας

"Βρισκόμαστε σήμερα μετά από μία συμφωνία εθνικής σημασίας η οποία ξεπερνά τον τρέχοντα χρόνο. Και έχουμε μπροστά μας μία πρόκληση οικονομικής και κοινωνικής αναγέννησης που επίσης διαπερνά τις συνταγματικές θητείες. Από σήμερα, συνεπώς, όλοι μιλάμε λιγότερο δουλεύοντας περισσότερο" ανέφερε ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αναφέρθηκε εκτενώς στη συμφωνία με τη Γαλλία την οποία χαρακτήρισε "πολυσήμαντη και χωρίς προηγούμενο για τη χώρα" η οποία όπως είπε είναι μία εξέλιξη "η οποία προφανώς και θωρακίζει τις Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς συνοδεύεται και από την προμήθεια τριών υπερσύγχρονων φρεγατών για το στόλο μας, σε συνέχεια μάλιστα των 24 μαχητικών Rafale που ενισχύουν την Πολεμική Αεροπορία μας".

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα ποιοτικά και στρατηγικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης επιλογής, τα οποία όπως είπε, την καθιστούν πολύ βαθύτερη μίας συνηθισμένης διμερούς συνεργασίας.

"Όπως και πολύ ευρύτερη μίας υπερεθνικής σύμπλευσης. Γιατί από τη μία πλευρά αυτή η νέα εταιρική σχέση των δύο χωρών προβλέπει σαφώς ρήτρα αμυντικής συνδρομής αν μία από αυτές δεχθεί επίθεση από τρίτο παράγοντα. Ενώ από την άλλη, διαμορφώνει στην πράξη ένα αναβαθμισμένο συμμαχικό τετελεσμένο στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του ΝΑΤΟ.

Με άλλα λόγια, αποτελεί μία δυναμική Συμφωνία υπέρ του εθνικού συμφέροντος στο παρόν, αλλά και υπέρ της αυτόνομης ευρωπαϊκής προοπτικής στο μέλλον. Ένα μεγάλο άλμα για μία πιο ισχυρή Ελλάδα και ένα πρώτο βήμα για μία πιο ανεξάρτητη και δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και μια πρωτοβουλία που κάνει ακόμα πιο ισχυρή, ακόμα πιο αποτελεσματική, την μεσογειακή πτέρυγα της Ατλαντικής Συμμαχίας".

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι είναι μία εξέλιξη η οποία υπηρετεί πολυεπίπεδα την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας, και παρέπεμψε στη συζήτηση της ερχόμενης Πέμπτης στη Βουλή, όπου η κυβέρνηση θα φέρει προς συζήτηση και κύρωση την ελληνογαλλική εταιρική σχέση.

"Σήμερα πιστεύω ότι αξίζει να συγκρατήσουμε σύντομα δύο ακόμα στοιχεία αυτής της νέας Συμφωνίας: Πρώτον, ότι εκτός από το αμυντικό έχει και ένα θετικό οικονομικό αποτύπωμα, γιατί ενώ στοίχισε πολύ λιγότερο από τα ποσά της αρχικής προσφοράς, η προμήθεια αυτή μπορεί να υπηρετηθεί από τον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο διαθέτουμε. Δηλαδή περισσότερο αξίζει και λιγότερο κοστίζει" ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε.

"Και δεύτερον, φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο μίας μεγάλης πρωτοβουλίας της Ευρώπης του αύριο. Δίπλα στη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της ηπείρου θέτει το πρώτο θεμέλιο ώστε η αμυντική δυνατότητα της Ένωσης να αντιστοιχηθεί με την οικονομική της ισχύ. Ενώ παράλληλα απλώνει και την επιρροή του ΝΑΤΟ. Έτσι, η πατρίδα μας γίνεται στο εξής όχι μόνο δέκτης συμμαχικών εγγυήσεων αλλά και δυναμικός πάροχος ασφάλειας με προβολή στη Μεσόγειο και πέραν αυτής".

Συμπληρώθηκαν 47 χρόνια από την Ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ

"Η σημερινή ημέρα ωστόσο είναι διπλά σημαντική, καθώς συμπίπτει με την 47η επέτειο της ιδρυτικής διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας. Την τιμούμε, λοιπόν, θωρακίζοντας την άμυνα και τις συμμαχίες μας, φροντίζοντας όμως πάντα για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας" είπε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στη σημερινή επέτειο.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, ο Πρωθυπουργός ανέφερε σχετικά: «“Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που υπηρετεί τα συμφέροντα του Έθνους πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες της Δεξιάς, του Κέντρου ή της Αριστεράς”. 47 χρόνια μετά, το μήνυμα της ιδρυτικής μας Διακήρυξης και τα λόγια του Κωνσταντίνου Καραμανλή αντηχούν και μας καθοδηγούν. Με τον ιστό των αρχών μας ακλόνητο. Και τη σημαία των ιδεών μας να κυματίζει με τον άνεμο της ανανέωσης.

Στις δεκαετίες που μεσολάβησαν η Νέα Δημοκρατία ωρίμαζε, παραμένοντας έφηβη. Ήταν, είναι και θα είναι το κόμμα των ιστορικών εθνικών επιλογών και των τολμηρών πολιτικών αποφάσεων. Γέννημα της κοινωνίας, που δρα μέσα στην κοινωνία.

Η παράταξή μας δικαιώνει και σήμερα την προοδευτική της αποστολή. Ενώνοντας τους Έλληνες σε ένα περήφανο παρόν και χτίζοντας ένα ακόμη πιο αισιόδοξο μέλλον. Για την πατρίδα και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Για όλους. Η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει σε μία Ελλάδα που αλλάζει. Πάντα μαζί, πάντα μπροστά!»

Παράλληλα τόνισε ότι στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστεί από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και τα κίνητρα για την ενίσχυση, τη συνένωση, τη μεγέθυνση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και για τις προοπτικές της οικονομίας την επόμενη διετία.

Εκλογές στο τέλος της τετραετίας

"Αυτή και μόνο η ατζέντα προοπτικής νομίζω ότι απαντά και στους ψευτολεονταρισμούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί εκλογών. Γιατί, όπως έχω πει επανειλημμένα, αυτές θα γίνουν στην ώρα τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα, δηλαδή στο τέλος της τετραετίας. Τώρα όμως κλείνει μία γόνιμη διετία εγκαινιάζοντας μία νέα, ακόμα πιο αισιόδοξη για όλους. Και αυτή μάλιστα θα έχει και έναν ευρύτερο ορίζοντα" είπε ο πρωθυπουργός και σημείωσε.

"Η σχετική παραφιλολογία, λοιπόν, είναι και άκαιρη και άκυρη. Θα έλεγα ότι μερικές φορές είναι και διαβρωτική για τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό και σε όλη αυτή την κενολογία εμείς απαντάμε με εργασία".

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις είπε ότι αυτές θα συνεχιστούν, όχι μόνο γιατί το έργο της κυβέρνησης αντανακλάται ήδη στη συνολική ανάπτυξη.

"Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να αναθεωρήσουμε στο 6,1% την πρόβλεψή μας για την ανάπτυξη του 2021. Αντανακλάται η δουλειά που κάνουμε, όμως, και στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλους, στις περισσότερες δουλειές, στις νέες επενδύσεις. Αλλά γιατί ξέρουμε πια ότι μπορούμε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα σε έναν τόπο που θα ευημερεί, με πολίτες οι οποίοι θα προκόβουν. Αυτό σημαίνει για εμάς ανάπτυξη για όλους. Και αυτές τις πρωτοβουλίες ανά τομέα θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε αμέσως μετά" τόνισε ο πρωθυπουργός.

Να αναδεικνύουμε το έργο μας

Απευθυνόμενος στους υπουργούς σημείωσε ότι όλα τα παραπάνω "είναι δράσεις που καλούμαστε όχι απλά να υλοποιούμε, καλούμαστε και να αναδεικνύουμε. Γιατί πράγματι, μέσα στα πάρα πολλά τα οποία γίνονται, υπάρχουν πολύ σοβαρές τομές οι οποίες χάνονται στη ροή της επικαιρότητας. Για παράδειγμα, οι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας για τον Προσωπικό Βοηθό για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, η «Νταντά της Γειτονιάς» για την εργαζόμενη μητέρα, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα. Τα δικαιώματα του καταναλωτή στις ηλεκτρονικές αγορές που θα εξετάσουμε σήμερα. Είναι μέτρα τα οποία πρέπει να γίνονται γνωστά, δίπλα στις κεντρικές μας μεταρρυθμίσεις".

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την εισήγηση του τονίζοντας: "Κλείνω επαναλαμβάνοντας ότι βρισκόμαστε σήμερα μετά από μία συμφωνία εθνικής σημασίας η οποία ξεπερνά τον τρέχοντα χρόνο. Και έχουμε μπροστά μας μία πρόκληση οικονομικής και κοινωνικής αναγέννησης που επίσης διαπερνά τις συνταγματικές θητείες. Από σήμερα, συνεπώς, όλοι μιλάμε λιγότερο δουλεύοντας περισσότερο".

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω στην τακτική μας συνεδρίαση. Την πρώτη η οποία γίνεται μετά από μία Συμφωνία πολυσήμαντη -και τολμώ να πω, χωρίς προηγούμενο για τη χώρα- την υπογραφή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδος - Γαλλίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη η οποία προφανώς και θωρακίζει τις Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς συνοδεύεται και από την προμήθεια τριών υπερσύγχρονων φρεγατών για το στόλο μας, σε συνέχεια μάλιστα των 24 μαχητικών Rafale που ενισχύουν την Πολεμική Αεροπορία μας.

Ωστόσο, τα ποιοτικά και στρατηγικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης επιλογής την καθιστούν -πιστεύω- πολύ βαθύτερη μίας συνηθισμένης διμερούς συνεργασίας. Όπως και πολύ ευρύτερη μίας υπερεθνικής σύμπλευσης. Γιατί από τη μία πλευρά αυτή η νέα εταιρική σχέση των δύο χωρών προβλέπει σαφώς ρήτρα αμυντικής συνδρομής αν μία από αυτές δεχθεί επίθεση από τρίτο παράγοντα. Ενώ από την άλλη, διαμορφώνει στην πράξη ένα αναβαθμισμένο συμμαχικό τετελεσμένο στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του ΝΑΤΟ.

Με άλλα λόγια, αποτελεί μία δυναμική Συμφωνία υπέρ του εθνικού συμφέροντος στο παρόν, αλλά και υπέρ της αυτόνομης ευρωπαϊκής προοπτικής στο μέλλον. Ένα μεγάλο άλμα για μία πιο ισχυρή Ελλάδα και ένα πρώτο βήμα για μία πιο ανεξάρτητη και δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και μια πρωτοβουλία που κάνει ακόμα πιο ισχυρή, ακόμα πιο αποτελεσματική, την μεσογειακή πτέρυγα της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Συνεπώς, μιλάμε για μία εξέλιξη η οποία υπηρετεί πολυεπίπεδα την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Περισσότερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και την Πέμπτη, στη Βουλή, όπου η κυβέρνηση θα φέρει προς συζήτηση και κύρωση την ελληνογαλλική εταιρική σχέση.

Σήμερα πιστεύω ότι αξίζει να συγκρατήσουμε σύντομα δύο ακόμα στοιχεία αυτής της νέας Συμφωνίας: Πρώτον, ότι εκτός από το αμυντικό έχει και ένα θετικό οικονομικό αποτύπωμα, γιατί ενώ στοίχισε πολύ λιγότερο από τα ποσά της αρχικής προσφοράς, η προμήθεια αυτή μπορεί να υπηρετηθεί από τον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο διαθέτουμε. Δηλαδή περισσότερο αξίζει και λιγότερο κοστίζει.

Και δεύτερον, φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο μίας μεγάλης πρωτοβουλίας της Ευρώπης του αύριο. Δίπλα στη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της ηπείρου θέτει το πρώτο θεμέλιο ώστε η αμυντική δυνατότητα της Ένωσης να αντιστοιχηθεί με την οικονομική της ισχύ. Ενώ παράλληλα απλώνει και την επιρροή του ΝΑΤΟ. Έτσι, η πατρίδα μας γίνεται στο εξής όχι μόνο δέκτης συμμαχικών εγγυήσεων αλλά και δυναμικός πάροχος ασφάλειας με προβολή στη Μεσόγειο και πέραν αυτής.

Η σημερινή ημέρα ωστόσο είναι διπλά σημαντική, καθώς συμπίπτει με την 47η επέτειο της ιδρυτικής διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας. Την τιμούμε, λοιπόν, θωρακίζοντας την άμυνα και τις συμμαχίες μας, φροντίζοντας όμως πάντα για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας.

Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε και να μας παρουσιάσει το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022. Θα μιλήσουμε όμως και για τα κίνητρα για την ενίσχυση, τη συνένωση, τη μεγέθυνση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά και για τις προοπτικές της οικονομίας την επόμενη διετία.

Αυτή και μόνο η ατζέντα προοπτικής νομίζω ότι απαντά και στους ψευτολεονταρισμούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί εκλογών. Γιατί, όπως έχω πει επανειλημμένα, αυτές θα γίνουν στην ώρα τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα, δηλαδή στο τέλος της τετραετίας. Τώρα όμως κλείνει μία γόνιμη διετία εγκαινιάζοντας μία νέα, ακόμα πιο αισιόδοξη για όλους. Και αυτή μάλιστα θα έχει και έναν ευρύτερο ορίζοντα.

Η σχετική παραφιλολογία, λοιπόν, είναι και άκαιρη και άκυρη. Θα έλεγα ότι μερικές φορές είναι και διαβρωτική για τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό και σε όλη αυτή την κενολογία εμείς απαντάμε με εργασία.

Οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν, όχι μόνο γιατί το έργο μας αντανακλάται ήδη στη συνολική ανάπτυξη. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να αναθεωρήσουμε στο 6,1% την πρόβλεψή μας για την ανάπτυξη του 2021. Αντανακλάται η δουλειά που κάνουμε, όμως, και στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλους, στις περισσότερες δουλειές, στις νέες επενδύσεις. Αλλά γιατί ξέρουμε πια ότι μπορούμε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα σε έναν τόπο που θα ευημερεί, με πολίτες οι οποίοι θα προκόβουν. Αυτό σημαίνει για εμάς ανάπτυξη για όλους. Και αυτές τις πρωτοβουλίες ανά τομέα θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε αμέσως μετά.

Είναι δράσεις που καλούμαστε όχι απλά να υλοποιούμε, καλούμαστε και να αναδεικνύουμε. Γιατί πράγματι, μέσα στα πάρα πολλά τα οποία γίνονται, υπάρχουν πολύ σοβαρές τομές οι οποίες χάνονται στη ροή της επικαιρότητας. Για παράδειγμα, οι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας για τον Προσωπικό Βοηθό για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, η «Νταντά της Γειτονιάς» για την εργαζόμενη μητέρα, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα. Τα δικαιώματα του καταναλωτή στις ηλεκτρονικές αγορές που θα εξετάσουμε σήμερα. Είναι μέτρα τα οποία πρέπει να γίνονται γνωστά, δίπλα στις κεντρικές μας μεταρρυθμίσεις.

Κλείνω επαναλαμβάνοντας ότι βρισκόμαστε σήμερα μετά από μία συμφωνία εθνικής σημασίας η οποία ξεπερνά τον τρέχοντα χρόνο. Και έχουμε μπροστά μας μία πρόκληση οικονομικής και κοινωνικής αναγέννησης που επίσης διαπερνά τις συνταγματικές θητείες. Από σήμερα, συνεπώς, όλοι μιλάμε λιγότερο δουλεύοντας περισσότερο.





