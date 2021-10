Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κλειστό νηπιαγωγείο με κρούσματα στο 50% των παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εφαρμογή τέθηκε το σχετικό πρωτόκολλο του Υπ. Υγείας, για τις σχολικές τάξεις, όταν θετικοί στον κορονοϊό είναι πάνω από τους μισούς μαθητές.

Για μια εβδομάδα θα παραμείνει κλειστό νηπιαγωγείο του Έβρου, εξ αιτίας τριών κρουσμάτων κορονοϊού σε μαθητές του.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για το νηπιαγωγείο στον οικισμό της Ρούσσας του Δήμου Σουφλίου. Ένα ολιγάριθμο νηπιαγωγείο που λειτουργεί στον ορεινό οικισμό του Έβρου.

Στο νηπιαγωγείο εντοπίστηκαν τρία κρούσματα σε σύνολο έξι παιδιών. Ως εκ τούτου, για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε να ανασταλεί η λειτουργία του νηπιαγωγείου όπως προβλέπει το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο και θα παραμείνει κλειστό από σήμερα, 4 Οκτωβρίου, μέχρι και τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου.

Πηγή: pameevro.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Παγώνη: Ναι στα μπουζούκια, όχι στις συναυλίες

Επίθεση με βιτριόλι: Το “Πρωινό” στα χωριά της Ιωάννας και της κατηγορούμενης (βίντεο)

Βουλή - Άγνωστος Στρατιώτης: Αγροτικό έφτασε έως το μνημείο