Συνταγή για μπριζόλες στο τηγάνι από τον Πέτρο Συρίγο

Τα μυστικά για μαλακές και ζουμερές μπριζόλες, συνοδευόμενες από πατάτες ντοφινουάζ, αποκάλυψε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Ζουμερή χοιρινή μπριζόλα στο τηγάνι με πατάτες ντοφινουάζ, ετοίμασε ο chef της εκπομπής «το Πρωινό» , Πέτρος Συρίγος.

Συστατικά για την χοιρινή μπριζόλα

2 χοιρινές μπριζόλες

2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 κ.τ.σ βούτυρο

2 σκ. Σκόρδο

4 κλωναράκια θυμάρι φρέσκο

χυμό από 1 λεμόνι

150 ml χλιαρό νερό

1 κύβο ζωμό κοτόπουλο ή βοδινό

Κρασί (προαιρετικά)

½ κ. τ.σ αλεύρι

αλάτι, πιπέρι

Η συνταγή για την ζουμερή χοιρινή μπριζόλα

Πέτρος Συρίγος, βάζουμε στον πάγκο εργασίας μας τις χοιρινές μπριζόλες, τις οποίες τις έχουμε βγάλει από το ψυγείο μισή ώρα πριν ξεκινήσουμε να τις μαγειρεύουμε. Όπως είπε ο, βάζουμε στον πάγκο εργασίας μας τις χοιρινές μπριζόλες, τις οποίες τις έχουμε βγάλει από το ψυγείο μισή ώρα πριν ξεκινήσουμε να τις μαγειρεύουμε. Αλευρώνουμε ελάχιστα, ίσα ίσα τις μπριζόλες και τις τινάζουμε καλά. Σε ένα μαντεμένιο τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο και το βούτυρο, αφήνουμε να κάψει και βάζουμε τις μπριζόλες. Αφήνουμε 3 λεπτά και τις γυρνάμε από την άλλη. Προσθέτουμε το σκόρδο (το σπάμε, οχι ψιλοκομμένο) και το θυμάρι. Σοτάρουμε για άλλα 3 λεπτά, αφαιρούμε τα σκόρδα και σβήνουμε με λεμόνι, αν θέλουμε μπορούμε να το σβήσουμε με κρασί και αμέσως μετά με λεμόνι. Προσθέτουμε τον κύβο με το χλιαρό νερό, αφήνουμε 6-7 λεπτά σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και στη συνέχεια αφαιρούμε τις μπριζόλες, αφήνουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα μας και στο τέλος αν θέλουμε προσθέτουμε 1 κ.τ.σ βούτυρο.

Tip: Ποιο κομμάτι να διαλέξω;

Το καλύτερο είναι να πάρεις νεφραμιά, ζήτα από τον χασάπη σου Τ-ΒΟΝΕ χοιρινό ή λαιμού αλλιώς πάρε κόντρα αλλά να προσέξεις μη στεγνώσει στο ψήσιμο, θέλει λιγότερο μη το φοβηθείς. Βγάλτε το κρέας από το ψυγείο για τουλάχιστον μισή ώρα πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Βρες ό,τι χρειάζεσαι για τα είδη της χοιρινής μπριζόλας και μάθε ποιο είναι το καλύτερο χοιρινό κομμάτι και ποιο να διαλέξεις!

Για τις πατάτες Ντοφινουάζ/ Dauphinois

Οι πατάτες dauphinois ή στα ελληνικά ντοφινουάζ, είναι μια από τις πιο παραδοσιακές συνταγές με καταγωγή από την Νοτιοανατολική Γαλλία και συγκεκριμένα από την ορεινή περιοχή “Ντοφίν”. Είναι μια συνταγή παγκοσμίου φήμης, που σου εγγυάται τις πιο νόστιμες πατάτες που έχει δοκιμάσει ποτέ!

Συστατικά για τις Πατάτες Dauphinois(Ντοφινουάζ)

1 κιλό πατάτες μεγάλες

3 σκ. σκόρδο πολτοποιημένες

700 ml κρέμα γάλακτος 35 %

2 κ.τ.γ μοσχοκάρυδο

300 γρ παρμεζάνα τριμμένη

150 γρ γραβιέρα τριμμένη

100 γρ βούτυρο φρέσκο

αλάτι, πιπέρι

Η συνταγή για τις πατάτες dauphinois

Ξεφλουδίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε πολύ, πολύ λεπτές (ένα μαντολίνο είναι εξαιρετικό για αυτήν τη δουλειά), στη συνέχεια βυθίζουμε τις φέτες πατάτας σε ένα μπολ με κρύο νερό για να απαλλαγούμε από το άμυλο τους. Δεν πρέπει να μείνουν στο νερό για πολύ, μονό δευτερόλεπτα γιατί αν μείνουν πολύ θα γυρίσουν και δεν θα είναι επίπεδες και έτσι θα μας δυσκολέψουν να τις στήσουμε στο ταψί. Τώρα τις στεγνώνουμε καλά σε μια καθαρή πετσέτα. Στη συνέχεια αλείφουμε το ταψί (40 x 30) με λίγο βούτυρο και βάζουμε λίγη κρέμα γάλακτος. Κάνουμε με τις πατάτες μια στρώση στο ταψί. Με ένα πινέλο αλείφουμε τις πατάτες με το σκόδο και το βούτυρο και αλατοπιπερώνουμε. Βάζουμε λίγο μοσχοκάρυδο, μια κ.σ. παρμεζάνα και λίγη κρέμα. Το κάνουμε περίπου για 6 φόρες. Τέλος στην τελευταία στρώση βάζουμε την γραβιέρα και λίγη κρέμα από πάνω. Ψήνουμε τις πατάτες σε προθερμασμένο φούρνο (πάνω κάτω και με αέρα) τους 165 C για μια ώρα και 20 λεπτά σκεπασμένες με αλουμινόχαρτο. Στο τέλος ανεβάζουμε την θερμοκρασία στους 200, βγάζουμε το αλουμινόχαρτο και τις βάζουμε στο grill για 10 λεπτά χωρίς αέρα.

