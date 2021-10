Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Μια διαφορετική συνάντηση και συζήτηση με τον δημοφιλή καλλιτέχνη για την ζωή, την διαδρομή του, τις ξεχωριστές στιγμές επί σκηνής, αλλά και το μεγαλύτερο άγχος του.

Την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Ο κορυφαίος τραγουδιστής και συνθέτης θυμάται το ξεκίνημά του στη μουσική, καθώς και το τραγούδι που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό.

Πώς γνώρισε τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Λοϊζο; Με ποιον σπουδαίο συνθέτη δεν πρόλαβε να συνεργαστεί;

Σε ποια συναυλία τραγούδησε με ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του κόσμου;

Ο ρόλος της ροκ στη ζωή του και η αγάπη του για το ερωτικό, αλλά και το πολιτικό τραγούδι.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αποκαλύπτει, επίσης, ποιο είναι το μεγάλο του άγχος, καθώς και ποια είναι η σχέση του με την πολιτική και το θέατρο.

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Κάθε Πέμπτη στις 23:30.

