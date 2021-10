Life

Αριάδνη Γερασιμίδου: Το συγκινητικό αντίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου (εικόνες)

Η ανάρτηση του Χρήστου Σωτηρακόπουλου για τον πρόωρο χαμό της δημοσιογράφου.

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στον δημοσιογραφικό χώρο η είδηση του θανάτου της Αριάδνης Γερασιμίδου . Όπως είχε αποκαλύψει η νεαρή δημοσιογράφος του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε βίντεο που ανήρτησε στο YouTube πριν από λίγες ημέρες, εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Την Αριάδνη Γερασιμίδου αποχαιρέτησε μέσω Instagram ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, ο οποίος ανέβασε μια κοινή του φωτογραφία με τη δημοσιογράφο, αποκαλύπτοντας πως πριν τρία χρόνια του είχε αποκαλύψει τι περνάει με την υγεία της.

