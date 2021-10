Πολιτική

Δένδιας - Χριστοδουλίδης: Ελλάδα και Κύπρος δεν εκφοβίζονται από την Τουρκία

Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσόγειου, βρέθηκαν στο “μικροσκόπιο” των δύο ΥΠΕΞ.

«Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν εκφοβίζεται από παράνομες ενέργειες», επεσήμανε ο Yπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον ομόλογο του της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. «Θα προστατεύσει την κυριαρχία της, τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά πηγάζουν από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον 63ο γύρο των διερευνητικών επαφών που λαμβάνει χώρα μεθαύριο στην Άγκυρα, επεσήμανε ότι «είναι απαράδεκτο ότι η Τουρκία, με διαρκείς προκλήσεις και εμπρηστικές δηλώσεις, προσπαθεί να υπονομεύσει το κλίμα αυτών των επαφών, πριν καν λάβουν χώρα» και ανέφερε ως τελευταίο παράδειγμα την επιστολή του Τούρκου μόνιμου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ, αναφορικά με το καθεστώς στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

«Η τουρκική διαμαρτυρία συνιστά παράδειγμα οξύμωρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας. «Η Τουρκία διαμαρτύρεται για την στρατικοποίηση των νησιών, ενώ η ίδια έχει παρατάξει απέναντι από τα νησιά αυτά τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στην Μεσόγειο. Και παράλληλα ζητά από την Ελλάδα να αφήσει τα νησιά αυτά ακάλυπτα σε κάθε εξωτερική απειλή».

«Απορρίπτουμε στο σύνολό τους όλες τις αστήρικτες κατηγορίες που εκτοξεύει κατά ριπάς η γείτων Τουρκία, απορρίπτουμε όλες τις παράνομες ενέργειες», τόνισε. «Ζητώ από την Τουρκία να απόσχει από τέτοιου είδους πράξεις, που αποσταθεροποιούν την περιοχή, που βάζουν σε κίνδυνο την διεθνή ναυσιπλοΐα και δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στην Τουρκία και την τουρκική κοινωνία».

Ο Υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε επίσης τις «παράνομες ενέργειες εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχής γενομένης από την εισβολή και βεβαίως τη συνεχιζόμενη κατοχή ενός μεγάλου μέρους της επικράτειας της» και «πιο πρόσφατα, τις παράνομες εξαγγελίες για το καθεστώς των Βαρωσίων, την αναγγελία διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων εντός κυπριακών χωρικών υδάτων και τις χθεσινές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ».

«Θα ήθελα να είμαι σαφής αναφορικά με πρόσφατες εξαγγελίες της Τουρκίας για την διεξαγωγή παράνομων γεωτρήσεων στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Για το θέμα αυτό υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», σημείωσε. «Εφόσον υπάρξει νέα υποτροπή από την πλευρά της Τουρκίας, τότε θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. «Η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Ο κ. Δένδιας σημείωσε, πως «η Ελλάδα θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου, προσηλωμένη στις προσπάθειες που καταβάλλονται για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας στη βάση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Όπως ανέφερε, ο Κύπριος ομόλογός του τον ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, υπό το φως του πρόσφατου γεύματος που παρέθεσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Συζητήθηκε ακόμη η ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας με άλλα κράτη της περιοχής.

Ο κ. Δένδιας από την πλευρά του, ενημέρωσε ενδελεχώς τον Κύπριο ομόλογό του για τη συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας και επανέλαβε ότι η συμφωνία αυτή είναι αυστηρώς αμυντικού χαρακτήρα. «Ενισχύει την ευρωπαϊκή άμυνα, που αποτελεί κοινό μας στόχο και συνεισφέρει θετικά στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Μεσόγειο», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Χριστοδουλίδης: Οι εύηχες δηλώσεις της Άγκυρας δεν μετουσιώθηκαν σε πράξεις

«Οι παράνομες και επικίνδυνες ενέργειες της Άγκυρας τις τελευταίες μέρες, τόσο στα ανοικτά της Κρήτης, όσο και στα νοτιοδυτικά της Κύπρου, αποδεικνύουν και στους πιο δύσπιστους ότι οι εύηχες δηλώσεις που για ένα διάστημα είχαμε ακούσει από πλευράς Τουρκίας, δεν μετουσιώνονται, δυστυχώς, σε πράξεις», σημείωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης. «Η εξωτερική πολιτική της χώρας εξακολουθεί να εδράζεται σε μια αναθεωρητική, νεο-οθωμανική προσέγγιση, βασισμένη κατά κύριο λόγο στη στρατιωτική ισχύ της χώρας».

Ο κ. Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών για τις θερμές ευχές για την 61η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και σημείωσε ότι «το περιεχόμενο της συγχαρητήριας επιστολής και η έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού, ενισχύει την προσπάθεια μας για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της Κύπρου, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας».

Ανέφερε δε, ότι η επαφή και ο συντονισμός ανάμεσα στους δύο Υπουργούς, αλλά και σε επίπεδο τεχνοκρατών, είναι συνεχής και αδιάλειπτη και γίνεται σε καθημερινή βάση.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον κ. Δένδια για το Κυπριακό και για την πρόσφατη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στη Νέα Υόρκη την περασμένη βδομάδα, «που δυστυχώς είχαμε υπαναχώρηση από τουρκικής πλευράς από τα συμφωνηθέντα».

«Παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα, την απογοήτευση, ως αποτέλεσμα της τουρκικής στάσης, εξακολουθούμε να θεωρούμε πως η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών και η επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος είναι ένας εφικτός στόχος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συζητήθηκαν ακόμη τα επόμενα βήματα στην κοινή προσπάθεια Ελλάδας και Κύπρου για ενίσχυση και διεύρυνση των δικτύων περιφερειακής συνεργασίας.

«Τα μηνύματα που εισπράττουμε από τη διεθνή κοινότητα και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές τις συνεργασίες είναι πλέον ορατά», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης. «Το προσεχές διάστημα θα προκύψουν νέες σημαντικές συναντήσεις και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και με τη συμμετοχή κρατών-μελών της ΕΕ».

Αναφορικά με τον 63ο γύρο των διερευνητικών επαφών, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως «ευχή και προσδοκία μας είναι να προκύψουν θετικά αποτελέσματα» παρότι διεξάγεται «υπό τη σκιά βεβαίως της τουρκικής προκλητικότητας».

Σχετικά με τη συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, ανέφερε πως και από την οπτική της Λευκωσίας θεωρείται εξόχως σημαντική, «όχι μόνο για τις δύο χώρες, αλλά και για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή». «Είναι σημαντική επίσης και για την ΕΕ προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του γεωστρατηγικού αποτυπώματος της ΕΕ στην περιοχή, αλλά και του κοινού στόχου Ελλάδας και Κύπρου και άλλων κρατών της ΕΕ για την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ», επεσήμανε.

«Οι στιγμές είναι δύσκολες, οι προκλήσεις ενώπιον μας είναι πολλές. Κύπρος και Ελλάδα, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με σοβαρότητα, συνέπεια και αποφασιστικότητα και με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο», τόνισε ο Κύπριος ΥΠΕΞ.

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού, τόσο με τα ομονοούντα κράτη της περιοχής, τους εταίρους μας στην ΕΕ, αλλά και με εκείνα τα κράτη που αναγνωρίζουν και στηρίζουν τον θετικό και σταθεροποιητικό ρόλο της Κύπρου και της Ελλάδα διαδραματίζουν σε μια ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας περιοχή, έτσι ώστε να επικρατήσουν συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας», κατέληξε ο κ. Χριστοδουλίδης.

