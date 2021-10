Life

“Game Of Chefs” - KITCHEN BATTLES: “καυτές” κόντρες στις κουζίνες (εικόνες)

Οι τρεις κριτές σηκώνονται από τις θέσεις τους, οι τρεις ομάδες τους ρίχνονται στις δοκιμασίες και οι οθόνες μας “πλημμυρίζουν” από γεύσεις, αρώματα, αδρεναλίνη και πείσμα για την νίκη.

Η φάση των KITCHEN BATTLES ξεκινά!

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για τους 24 διαγωνιζόμενους που πέρασαν με επιτυχία από το BOOTCAMP.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους και εκείνοι σηκώνουν τα… μανίκια για να δημιουργήσουν τα πιάτα που θα τους φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Η πιο καυτή μάχη αρχίζει τώρα!

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΝΤΟΣ – ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ:

Βαγγέλης Μπάκας

Μιχάλης Λαζαρίδης

Άντζελα Παπαβασιλείου

Φρανς Χοριέτι

Παναγιώτης Γιαννάκος

Κίμων Παναγιώτου

Φωτεινή Καρακατσάνη

Φραγκίσκος Μπαλαρίνης.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ – ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ

Ελένη Σκληρού

Βασίλης Σωκιανός

Άγγελος Σακάϊ

Γιώργος Καπενεκάκης

Δημήτρης Καΐσης

Δημήτρης Γιοβανόπουλος

Γιώργος Κουρκούτας

Διαμαντής Αναστασόπουλος.

ΑΝΤΑΜ ΚΟΝΤΟΒΑΣ – ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑ:

Κατερίνα Ράπη

Ηλίας Σταμάτης Καρακατσάνης Τεχάντα

Γιώργος Μπερκάκης

Αλέξανδρος Καρακατσάνης

Κωνσταντίνος Γαρυφάλλου

Άλκης Μαρκογιαννάκης

Ιάσονας Ζυγούρας

Μαρίνος Φακής.

Στα KITCHEN BATTLES, οι τρεις βραβευμένοι σεφ γίνονται μέντορες των ομάδων τους και, ως αρχηγοί, τις οδηγούν σε μια σκληρή μαγειρική μάχη, όπου μόνο μία θα επικρατήσει. Οι σεφ μπορούν να καθοδηγούν, αλλά όχι να μαγειρεύουν. Κάθε φορά θα υπάρχει μια θεματική δοκιμασία, κατά την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ετοιμάζουν πιάτα, τα οποία θα κρίνονται από διαφορετικούς γνώστες της υψηλής γαστρονομίας.

Η 1η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ξεκινά και οι σεφ διαλέγουν ο καθένας 4 άτομα από την ομάδα του για να διασταυρώσουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Το θέμα της 1ης ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ είναι εμπνευσμένο από την ελληνική κουζίνα. Κάθε ομάδα, καλείται να ετοιμάσει ένα πιάτο που θα προέρχεται από μία συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας.?Μέσα σε τρία λεπτά, η κάθε ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει την περιοχή, αλλά και τη συνταγή με την οποία θα διαγωνιστεί. Η γαστρονομική πρόταση δεν πρέπει να είναι ένα παραδοσιακό φαγητό, αλλά να έχει μία σύγχρονη προσέγγιση.

Στο τέλος της δοκιμασίας, 11 γευσιγνώστες, που έχουν σχέση με την ελληνική κουζίνα, θα δοκιμάσουν τα πιάτα, χωρίς να ξέρουν σε ποια ομάδα ανήκει το καθένα, θα τα κρίνουν και θα δώσουν την ψήφο τους σε αυτά που θα ξεχωρίσουν. Η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια και θα κερδίσει την ασυλία.

Στην 1η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ, τα πιάτα θα κρίνουν οι: Ηλίας Μαμαλάκης, Ιωάννα Σταμούλου, Βασίλης Παπικινός, Γιώργος Μάρας, Γιάννης Δεβετζόγλου, Ηλίας Καριώτογλου, Δημήτρης Ρουσουνέλος, Νάντια Μασάχου, Γιώργος Τσίλης, Ιγνάτης Μωυσίδη και Πόπη Σεβαστού.

Με ποια κριτήρια οι τρεις σεφ θα επιλέξουν τους 4 πρώτους διαγωνιζόμενους, από κάθε ομάδα, για να μαγειρέψουν στην 1η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ;

Ποιος διαγωνιζόμενος από τις άλλες δύο ομάδες θα ήθελε να βρίσκεται στην ομάδα του Άγγελου Λάντου;

Γιατί οι επιλογές του Άγγελου Λάντου, για τους 4 πρώτους ξαφνιάζουν τους άλλους δύο σεφ της ομάδας του;

Ποιος από τους διαγωνιζόμενους δέχεται απρόθυμα την επιλογή του από τον σεφ;

Ποιος από τους τρεις σεφ επιλέγει να βάλει αρχηγό στην ομάδα του, και ποιοι θα ακολουθήσουν άλλη στρατηγική;

Ποια στρατηγική θα αποδειχθεί η πιο επιτυχημένη;

Ποιοι διαγωνιζόμενοι αποδεικνύονται οι αδύναμοι κρίκοι των ομάδων τους;

Θα προλάβουν οι ομάδες να βγάλουν τα 11 πιάτα;

Βρήκαν ικανοποιητικό το επίπεδο των πιάτων οι 11 γευσιγνώστες;

Ποιες δύο ομάδες είναι κοντά στην ψηφοφορία; Και ποια αποδεικνύεται η πιο αδύναμη;

Η φάση των KITCHEN BATTLES του «Game Of Chefs» ξεκινά και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις δεξιότητες και την αφοσίωση που απαιτούνται για έναν σεφ πρώτης γραμμής.

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

