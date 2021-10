Κοινωνία

Βουλή - Άγνωστος Στρατιώτης: Στο ψυχιατρείο ο οδηγός του αγροτικού (βίντεο)

Προκάλεσε “συναγερμό” όταν ανέβηκε με το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο και έφθασε μέχρι το Μνημείο.

Ο 58χρονος αγρότης που στάθμευσε το πρωί το αυτοκίνητό του μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο της Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Υπενθυμίζεται, ότι κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που έσπευσε στο σημείο για να διενεργήσει έλεγχο για τυχόν εκρηκτικά, εντόπισε πάνω στο αγροτικό αυτοκίνητο μία φιάλη υγραερίου και μπιτόνι με βενζίνη.

Ο αγρότης είχε γράψει πάνω στο όχημά του, μεταξύ άλλων, διάφορες λέξεις όπως «ιστοριογράφος», «λαϊκό δικαστήριο» και «ιαματικές πηγές».

