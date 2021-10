Life

“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό επεισόδιο την Δευτέρα (εικόνες)

Αποκλειστικές εικόνες από την αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που μαγνητίζει το τηλεοπτικό κοινό για τρίτη σεζόν.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η Νο 1 σειρά των δύο τελευταίων χρόνων, συνεχίζουν να γράφουν την ιστορία τους, στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο.

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00 στον ΑΝΤ1

Η Ελένη, με τη βοήθεια όλων, ψάχνει τον Λάμπρο, που αγνοείται μαζί με τον Προκόπη και τον Μπάμπη. Ο Κυριάκος, που έχει τρελαθεί από την αγωνία, κατηγορεί τον Παναγιώτη, ενώ ο Άγγελος παρά τις αντιρρήσεις του Νέστορα πάει να ερευνήσει την καλύβα. Εκεί, όμως, θα έχει μια δυσάρεστη έκπληξη.

Ο Ακύλας είναι ακόμα εξαγριωμένος από το συμβάν που σόκαρε τόσο τη δική του οικογένεια όσο και τους Σεβαστούς, το προηγούμενο βράδυ, και ζητά απ’ τον Ντούνια να βρει τους υπεύθυνους.

Ο Μελέτης ζητά απ’ τον Δούκα να φιλοξενήσει την Κορίνα και την οικογένειά της στο Διαφάνι, προκαλώντας τον εκνευρισμό της Μυρσίνης που δεν αντέχει άλλο την ηττοπάθεια του Δούκα. Ο Νικηφόρος τους επισκέπτεται και τους κατηγορεί πως κρύβονται πίσω απ’ τους εκβιασμούς του Καλογερά.

Είναι αποφασισμένοι με τον Κωνσταντή να καταθέσουν στο δικαστήριο, με κίνδυνο να χάσουν το μαγαζί τους.

Μια αναπάντεχη πρόταση, όμως, από τον Νώντα ίσως τους σώσει. Η Δρόσω γνωρίζει τον Λευτέρη Μεγαρίτη που γοητεύεται από την ομορφιά της, ενώ μια έκπληξη περιμένει τον Μελέτη στο αρχοντικό των Σεβαστών.

Νωρίτερα σήμερα, στην εκπομπή "Το Πρωινό" προβλήθηκε και αποκλειστικό απόσπασμα απο το αποψινό επεισόδιο.





