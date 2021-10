Life

“The 2Night Show”: εκλεκτοί καλεσμένοι την Δευτέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια σπουδαία ηθοποιό και μια “παρέα” γεμάτη μυστικά, ταξίδια, γεύσεις, πολλή δουλειά και διακρίσεις φιλοξενεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «The 2night Show» «γράφουν» την 6η χρονιά τους στο late night πρόγραμμα του ANT1, με ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ανατρεπτικούς καλεσμένους.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show», για πρώτη φορά, την υπέροχη Νένα Μεντή. Η αγαπημένη ηθοποιός, σε μια συζήτηση καρδιάς, μιλά για τη ζωή της και θυμάται μοιραία περιστατικά που την σημάδεψαν.

Ο πρώτος της γάμος και ο πρόωρος θάνατος του συζύγου της, η σχέση της με την τηλεόραση και οι δουλειές που αγάπησε, ο λόγος που άφησε το θέατρο, για τέσσερα χρόνια, και την οδήγησε στο πάθος της για την χαρτοπαιξία, ένα πάθος που έσβησε ακαριαία με τον ερχομό της κόρης της.

Πώς είναι η σχέση της με τον σύντροφό της μετά από 44 χρόνια κοινής πορείας και γιατί έχουν αποφασίσει να ζουν χωριστά;

Γιατί δεν την είδαμε στην ταινία «Ευτυχία», στον ρόλο της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου που είχε ενσαρκώσει με επιτυχία στο θέατρο, αλλά και γιατί πρέπει οπωσδήποτε να την δούμε στην «Μαρίκα», μια θεατρική παράσταση που μας ταξιδεύει στον ιδιαίτερο κόσμο της Μαρίκας Κοτοπούλη;

Μεταξύ άλλων, η Νένα Μεντή παραδέχεται ότι κάποτε κουβαλούσε την ταμπέλα της «ξινής», αλλά δεν ντρέπεται να παραδεχθεί πως είναι καλή ηθοποιός.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η παρουσιάστρια του «Game Of Chefs» έρχεται παρέα με τους τρεις καταξιωμένους σεφ, Άγγελο Λάντο, Βασίλη Μουρατίδη και Άνταμ Κοντοβά, για να συναντήσουν τον Γρηγόρη.

Τι είναι τα αστέρια Michelin και πώς τα κερδίζει κανείς; Γίνεται ένα μίζερο παιδί με το φαγητό να εξελιχθεί σε βραβευμένο σεφ;

Ποιος έγινε σεφ κατά λάθος; Ποιος πουλούσε παπούτσια στο Μοναστηράκι πριν ασχοληθεί με τη μαγειρική;

Βραβευμένοι, πολυταξιδευμένοι, γευσιγνώστες και με πολύ χιούμορ, οι τρεις σεφ του «Game Of Chefs» έρχονται στο «The 2Night Show» για να μας συστηθούν!

Μαζί ξενυχτάμε, παίζουμε, γελάμε, συγκινούμαστε, ακούμε τις πιο ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις!

«The 2night Show»: Απόψε στις 23:30

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

ISIS: Σύλληψη τζιχαντιστή στο κέντρο της Αθήνας

Mad Clip: Φωτογραφία από το νεκροτομείο προκαλεί σάλο

“Game Of Chefs” - KITCHEN BATTLES: “καυτές” κόντρες στις κουζίνες (εικόνες)