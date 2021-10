Κόσμος

Προκαλεί η Τουρκία: Νέα παρενόχληση του Nautical Geo στην Κύπρο

Το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό απείλησε με εμβολισμό το Nautical Geo, μετά τις προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου.

Συνεχίζονται οι προκλήσει της Τουρκίας στην Κύπρο με νέο επεισόδιο παρεμπόδισης των εργασιών του Nautical Geo.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό προειδοποίησε από ασύρματο τον καπετάνιο του πλοίου να εγκαταλείψει την περιοχή, την οποία η Τουρκία θεωρεί ότι ανήκει στην δική της υφαλοκρηπίδα. Όταν αυτός αρνήθηκε μια φρεγάτα και μια κορβέτα της Τουρκίας προσέγγισαν το σκάφος και το απείλησαν με εμβολισμό.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, επικαλούμενα πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού παρεμπόδισαν τις εργασίες του ερευνητικού Nautical Geo στην Ανατολική Μεσόγειο, με το πρόσχημα ότι βρίσκεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Στην είδηση η οποία μεταδίδεται ως “έκτακτη” με τίτλους όπως «Η Τουρκία παρενέβη στο πλοίο» και «Σκληρή απάντηση Τουρκίας στην ε/κ πρόκληση», αναφέρεται ότι το «πλοίο Nautical Geo απομακρύνθηκε καθώς εισήλθε στην τουρκική υφαλοκρηπίδα χωρίς άδεια».

Οι ίδιες πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι η NAVTEX δημοσιεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου από την Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με τις δραστηριότητες του ερευνητικού πλοίου Nautical Geo, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες περιοχές των εργασιών του βρίσκονται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Έγινε προσπάθεια για αποτροπή των εργασιών του μέσω διπλωματικών διαύλων πρώτα με τη Μάλτα, το κράτος σημαίας του πλοίου και με την Ιταλία, όπου βρίσκεται η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου, προστίθεται. Επιπλέον, αναφέρεται ότι η αναγκαιότητα συντονισμού της δραστηριότητας με την Τουρκία ανακοινώθηκε στους ναυτικούς με NOTMAR και NAVTEX που δημοσιεύθηκαν την 1η Οκτωβρίου.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, ότι παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας, το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo επιχείρησε να «καταπατήσει» την περιοχή που προσδιορίζουν ως τουρκική υφαλοκρηπίδα το πρωί της 3ης Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, προειδοποιήθηκε από ένα πλοίο του τουρκικού ναυτικού, το οποίο πραγματοποιούσε δραστηριότητες αναγνώρισης και επιτήρησης στην περιοχή, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Μεσογειακή Ασπίδα». Τελικά το ερευνητικό σκάφος απομακρύνθηκε από την τουρκική υφαλοκρηπίδα αφού το σκάφος εισήλθε στην υφαλοκρηπίδα χωρίς άδεια, αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα επίσης το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, αναφέρουν ότι η δραστηριότητα που προσπάθησε να κάνει το ερευνητικό πλοίο Nautical Geo στην περιοχή ανατολικά της Κρήτης, που κατά τα ίδια βρίσκεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, την προηγούμενη εβδομάδα, αποτράπηκε επίσης από τις δυνάμεις του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.

