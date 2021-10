Κοινωνία

Ιερώνυμος: Μία είναι η Εκκλησία, μία και η φωνή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μηνύματα του Αρχιεπισκόπου, εντός και εκτός της Εκκλησίας, για την πανδημία.

«Πρώτος γνωρίζω να κάνω πίσω για το καλό της Εκκλησίας. Αναμένω και από εσάς, τους αδελφούς μου, το ίδιο. Προσωπικές απόψεις και αλλότριες φωνές πρέπει να τις καταδικάσουμε. Μία είναι η Εκκλησία, μία πρέπει να είναι και η φωνή της, εκφραζομένη εν Συνόδω και πάντοτε ως ενοποιητική δύναμη για τη σωτηρία όλων ημών», τόνισε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ως πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά την προσφώνηση στην Ιεραρχία.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε άλλα περιθώρια λαθών και αυτονομήσεως. Σας καλώ να αναλογισθούμε τις ευθύνες μας και να συνεχίσουμε, εν υπακοή προς το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας, την πορεία μας προς τον ουρανό. Πληθαίνουν οι φωνές αμφισβήτησης και χαίρεται ο διάβολος να ποτίζουμε το δένδρο του διχασμού. Την Εκκλησία του Χριστού υπηρετούμε, τον Μέγα Απόστολο των Εθνών Παύλο συνεχίζουμε να ακολουθούμε με την ζωή μας. Στώμεν, λοιπόν, καλώς και στώμεν μετά φόβου».

Παράλληλα, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας μίλησε για την πρόσφατη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίον ευχαρίστησε για τον Νόμο περί Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον οποίο ύστερα από 200 χρόνια, την πλειοψηφία των μελών των συμβουλίων των Εκκλησιαστικών Σχολών θα έχει η Εκκλησία. «Το κράτος όπως στηρίζει κάθε επιστήμη, θα στηρίξει ασφαλώς και εκείνη της Θεολογίας. Οι απόφοιτοι των Θεολογικών Σχολών είναι ευπρόσδεκτοι στον χώρο της Ιεροσύνης. Μας χρειάζονται όμως και οι παραγωγικές σχολές της Εκκλησίας και ο δρόμος έχει ανοίξει πλέον», τόνισε ο μακαριότατος. Κατά τη συνάντηση, πρότεινε επίσης στον πρωθυπουργό ένα έργο αναγκαίο και απαραίτητο, όπως το χαρακτήρισε. Τη σύσταση κοινής Επιτροπής Πολιτείας-Εκκλησίας με σκοπό τη μελέτη και την επίλυση των πολλών προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί. Ο πρωθυπουργός έκανε αποδεκτή την πρόταση.

Επιπρόσθετα, μίλησε και για την πανδημία και τις προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της, για να αναδειχθούν πολλά από τα προβλήματα που συνωστίζονται δεκαετίες τώρα στον τρόπο και στην καθημερινότητα των επιλογών μας, όπως χλιαρή πίστη, εκκοσμίκευση της συνοδικότητας, αλλοίωση του φρονήματος της Εκκλησίας, ανυπακοή και εγωιστική αυτοδιάθεση, ψήγματα προτεσταντισμού και αιρετικών δοξασιών, έλλειψη γνησίου ομολογιακού πνεύματος, συντεχνιακή λογική, ψυχολογική πίεση και ανασφάλεια.

Οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίες διεξάγονται ύστερα από δύο χρόνια, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που έχουν επιβληθεί από την πανδημία του κορονοϊού, άρχισαν μετά τις 9 το πρωί και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου.

Μάλιστα, για μεγαλύτερη ασφάλεια και στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, δεν λαμβάνουν χώρα στο Συνοδικό Μέγαρο, αλλά στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην Ιερά Μονή Πεντέλης.

Πριν από την έναρξη των εργασιών τελέσθηκε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης, Θεία Λειτουργία από τον μητροπολίτη Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Ιερόθεο.

Εκπρόσωποι Τύπου ορίστηκαν οι μητροπολίτες Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος, Σύρου Δωρόθεος και Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος.

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας θα συνεχίσει τις εργασίες της αύριο Τρίτη, 5 Οκτωβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

ISIS: Σύλληψη τζιχαντιστή στο κέντρο της Αθήνας

Νέα Δημοκρατία: Σαν σήμερα η ίδρυση του κόμματος

Μυρτώ: “Την έχουν αφήσει στην τύχη της”, λέει η μητέρα της